植村秀無極限粉底「期間快閃」，讓你好美、好拍、好好玩

▲來一趟植村秀無極限樂園有喝有玩，還可試試手氣。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

植村秀無極限粉底創下每4分鐘賣出一瓶佳績，用過的網友無不大讚它的遮瑕與持久力，重點是薄的就像第二層肌膚，透到真的能呼吸！為了讓更多消費者親自感受粉底魅力，推出無極限遊樂園巡迴，不只能讓你變美，更有機會把正貨帶回家。

完美遮瑕底妝通常不透氣，植村秀創新粉底配方，不只能持久遮瑕，更創造輕薄呼吸感。質地好推抹，能自然融合肌膚，打造半霧感妝容。品牌為亞洲肌膚一口氣推出24款精準色調，從此肌膚再也不用遷就粉底顏色，最忠實展現你肌膚的美麗。

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為了讓全台更多粉絲體驗粉底魅力，品牌策畫「無極限遊樂園」台灣限定巡迴活動，現場不僅有專業彩妝師幫你挑選最適合的粉底色彩，更以最適合亞洲肌膚的24款粉底色調為靈感，打造好玩又好拍的巨型溜滑梯與粉底網紅牆。

現在只要來遊樂園與任一景點合影，即可獲得奶茶一瓶與底妝體驗禮一份，更可免費體驗夾娃娃機一次，就有機會獲得價值200元～2,000元的植村秀產品，凡購買底妝產品滿3,800元，還能獲得又潮又實用的「無極限帆布包」。

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