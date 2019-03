厚底鞋持續夯！3月新球鞋推薦：adidas全新Sleek是美腿神器、PRJ 2.0限量30雙

三月是春天的季節,各大球鞋品牌紛紛趁勢推出2019春夏最新鞋款以及應景的全新配色,包括adidas Originals全新Sleek鞋款、Converse x The Soloist ERX最新聯名鞋款、New Balance PRJ 2.0限量鞋款、Nike Air Max 720鞋款新配色、Reebok全新Aztrek鞋款及女孩限定版Aztrek Double。以下,V編為你列出各大運動品牌3月的球鞋新品,一次幫你整理好。

adidas Originals全新Sleek鞋款

2019春夏系列推出女性專屬全新Sleek鞋款,以女生百變的自我風格為設計概念,並加入流行元素,打造充滿時尚感與態度宣言的系列單品。Sleek鞋款外型選擇低調簡約的線條輪廓,以具備修飾效果的尖頭設計點綴,延長女孩在意的雙腿曲線。

配色方面除了糖果色,更有黑白雙色滿足低調風格的需求。微厚底的設計,更悄悄增加腿部的視覺比例,另外還有加厚底的Sleek Hyper,不但尖楦頭可以延伸腳背,厚底更可以讓腳偷偷加長,絕對是女孩必備的美腿神器!

adidas Originals Sleek鞋款定價 NT$3,290、Sleek Hyper鞋款定價 NT$4,290。

Converse x The Soloist ERX聯名鞋款

深受運動員、搖滾明星和滑板傳奇人士喜愛的Converse ERX260鞋款,此次攜手Takahiromiyashita The Soloist推出最新聯名系列Converse x The Soloist ERX。設計師宮下貴裕以美式軍靴為零感,鞋款採用高質感全黑皮革與反毛皮混搭鞋面,可拆卸的鞋舌上佈有大小交替的不對稱鞋孔,配以頗具挑戰性的金屬拉鍊設計,創造出籃球文化與機能細節的巧妙融合,而鞋底透明橡膠的設計則透出品牌標語「Hello! I am The Soloist. Hello! Hello! Hello!」,叛逆的設計融合了搖滾、籃球和軍事元素,盡顯美式風格。

Converse x TheSoloist ERX鞋款定價NT$4,880。

New Balance PRJ 2.0限量鞋款

PRJ 2.0是由New Balance全球設計中心的23歲Design Foundry實習設計師Adara Dillabaugh所創造的作品。創作靈感取自阿波羅8號登陸月球50週年、太空黑洞與科幻電影,明亮大膽的色彩與濃厚未來主義衝撞復古科幻的設計,不著痕跡的將流行時尚與運動性能合而為一。

鞋款中底搭載NB鞋款有史以來最強緩震科技Fresh Foam,柔軟材質兼具支撐性,寬大厚實的老爹鞋輪廓則能修飾腿型。輕量化簡潔設計的Ground Contact EVA大底,搭配側邊看似低調的New Balance logo漆皮貼條。趣味的半透明鞋身,高調地展現細膩的異材質拼接工法,網布、絨布及皮革等材質,與90年代復古大膽的鮮明配色交錯運用,如同宣告要撇下過去、重新詮釋自我,展現鞋款張狂不羈的風格。

New Balance PRJ 2.0鞋款定價NT$5,450,全台限量30雙。

Nike Air Max Throwback Future Pack系列

Nike Air Max 720厚到超乎想像的氣墊鞋底,一推出便已成為超夯話題的鞋款,此次Nike Air Max 720推出全新配色,炫彩的設計令Nike Air Max Throwback Future Pack氣墊的視覺感更加突出。該系列內還包含Nike Air Max 270、Nike Air Vapormax 2019等多個鞋款,另外還包括一款僅在大中華區發售,以霧面處理的 Air Max 720。

Nike色彩設計副總裁Courtney Dailey表示:「Air Max系列鞋款以越來越引人矚目的配色綻放耀眼光芒,我們透過色彩彰顯鞋款的科技元素,同時中和基本的灰、黑色調,打造平衡美學。」

Nike Air Max Throwback Future Pack系列將於3月21日起透過Nike.com及指定店點發售。

Emotionally Unavailable x Nike Air Force 1聯名鞋款

由陳冠希和KB Lee於2014年聯手創立的品牌Emotionally Unavailable,今年春夏與Nike合作推出Air Force 1 x Emotionally Unavailable聯名鞋款。這雙鞋的輪廓和材質的設計與運用,表達出了設計師與Nike的深厚淵源,KB Lee說:「我是在韓國長大的,帆布材質的Air Force 1在韓國是一款通用鞋-嘻哈前輩穿過它,滑板運動員也穿過它,總之它覆蓋於各種次文化,它看起來也很酷,因為穿起來效果非常好。」

該鞋款的設計意圖使其備受注目,而隨著穿著時間的延長,美麗的光澤也將讓這雙鞋越來越惹人喜愛。配有拉鍊的鞋舌使它穿脫方便,同時也形成了Emotionally Unavailable品牌鮮明獨特的心形標誌。

Nike Air Force 1 x Emotionally Unavailable鞋款將於3月14日白色情人節透過指定店點發售。

Reebok全新Aztrek鞋款和Aztrek Double鞋款

自90年代開始風靡街頭的Reebok,各式經典鞋款至今仍是潮人們鞋櫃必備的穿搭單品,其中的Aztrek復古跑鞋更堪稱經典之最。Aztrek OG系列以厚實鞋型與寬大而流線的輪廓成名,今年春夏特邀饒舌界新生代天后Cardi B與天王Future,聯手穿上Aztrek演繹復古時尚,展現真正的老爹魂與90年代運動休閒風的獨有魅力。

本次Reebok共推出1款藍鞋與5款白鞋,白鞋分別搭配藍、綠、紫、橘、灰等線條,打造時尚簡約、復古運動,甚至潮流撞色的街頭穿搭。

Aztrek鞋款定價NT$2,650。

此外,Reebok本次也突破自身規格,推出女孩限定版Aztrek Double鞋款,保留Aztrek OG系列的老爹鞋外型並搭配增高厚底,一口氣推出粉白色、藕粉色兩款春日仙色,簡約又溫暖的配色讓穿搭透出仙氣十足的潮流感,帥氣甜美集於一身。

Aztrek Double鞋款定價NT$2,850。

adidas Originals Prophere新配色

2017年年底adidas Originals推出的鞋款Prophere,以嶄新的流線外型及復古霸氣的大底造成潮流話題,搶眼的三條線鞋帶系統,並搭載雪花編織的鞋面,Angelababy穿著白色搭配淺紫的全新配色Prophere,配上透膚款的短襪展現時尚感,也呼應穿著的薄紗連身裙。

編輯:Sandy Hsu, Chen-Chen Wang

(完整文章請看VOGUE.com)



