香港最新5大景點必打卡！KAWS漂進維多利亞港、網美必訪壁畫村

今年邁入第47屆的「香港藝術節」、選擇香港作為亞洲唯一展點的「Art Basel」，吸引全球過百間藝廊參展的「Art Central」，三大國際級藝術展演讓每年三月的香港成為全亞洲藝術氣氛最濃厚的城市，也被官方正式定名為「香港藝術月」。

除了藝術愛好者、買家、媒體等相關行業從業人員，趁著香港藝術月的「勢」，不少藝術展館、文化中心也推出相關活動讓普羅大眾也能共享藝術之美，就連走在中上環街頭也能透過尋訪各色塗鴉壁畫享受探索城市角落的樂趣。

史上最大KAWS漂進維多利亞港

《KAWS:HOLIDAY》繼首爾、台北造成巨大迴響後，第三站「漂」進香港，於3／22-3／31在香港最著名的觀光地標「維多利亞港」連續展出10天。這是KAWS睽違近十年後再度訪港，以史上最大的全長37公尺、全新灰色調的臥姿水上藝術裝置，為「香港藝術月」更添光彩。

屆時訪港的朋友，可千萬別忘了前往維多利亞港中西區海濱長廊（中環段），欣賞KAWS在海面上載浮載沉的優閒姿態。

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《KAWS:HOLIDAY》香港站

展出日期：2019年3月22日至31日於香港維多利亞港展出

展出地點：香港維多利亞港

觀賞地點：中西區海濱長廊（中環段）



尖沙咀星光大道 經典地標優化升級

維多利亞港另一側、極具指標意義的尖沙咀星光大道歷經三年整修後，在2019年一月底重新開放。由操刀紐約High Line的美國園景建築事務所James Corner Field Operations（JCFO）擔綱總規劃，增加遮蔭設施和遊人座椅區，並改善欄杆設計大大縮短了遊客和維港之間的視覺距離。

燈光設計則延攬英國知名設計事務所Speirs & Major，透過內藏照明系統讓海面於夜間展映浪漫燈光，從港島側觀賞，則有如一條蜿蜒水面的光之彩帶。

巨星掌印從原有的107個增加到117個，展示的地方也從地面轉移至木製扶手欄上，方便遊客以維多利亞港作背景拍照；並導入AR擴增實境技術，手機掃描QR code便能瀏覽巨星簡介並觀看其電影短片，還能和梅艷芳、李小龍、麥兜等「明星」互動合照。

位置：尖沙咀梳士巴利花園至尖東海濱花園之間的海濱長廊

大館 百年警署監獄變身打卡熱點

古蹟活化是近幾年香港城市改造新議題，坐落在繁華的中環核心地帶，鄰近香港公園、半山纜車站，周邊遍佈畫廊、餐廳、酒吧等潮流熱點，「大館」的活化改造再生，從計畫啟動之初便是全城焦點。

「大館」包含了警察總部、司法機關、監獄共16幢建築群和數個戶外空間，其中擁有170年歷史的前中區警署、中央裁判師署、域多利監獄三棟維多利亞式建築是香港作為英國殖民地的歷史縮影，也是建築群中的參觀重點。2006年退役後，香港政府將此地列入官方古蹟並規劃為公共空間，並由香港賽馬會主導整修活化工程。

建築群中的16棟大樓皆擁有專屬的修復計畫，盡量以原物料修復，非不得已才用上新建材，力求貼近百年前的原貌。大館目前有11座歷史建築（包括警察總部大樓、營房大樓、監獄長樓、沐浴樓等）、新建的美術館和綜藝館、檢閱廣場和監獄操場供外界參觀。除了作為藝術展演之用，大館內部也進駐多間中西美食、咖啡、書店、在地服飾文創品牌，2018年5月一開幕便迅速吸引百萬人來此感受古今交融東西薈萃的別樣氛圍，堪稱香港最新打卡熱點。



地址：香港中環荷李活道10號

開放時間：

大館：上午10點至晚上11點

訪客中心：上午10點至晚上8點

官方網站：https://taikwun.hk

進入大館毋須入場費用，但鼓勵訪客登入官網領取大館入場證，以確保能於指定日期及時間進入。

戲曲中心 體驗香港傳統戲曲文化

2019年一月開幕的戲曲中心，是維多利亞港畔的「西九文化區」首座地標式的表演藝術場地。樓高8層的鋼筋建築以中式傳統燈籠為靈感，揉和了古今思維的線條醒目又極具氣勢；有如簾幕拉開的入口設計，讓訪客體驗登上戲台的興奮感。建築頂樓為可容納1073個座位的大劇院，採用懸浮式設計，能有效隔絕鄰近兩條幹道帶來的噪音；茶館劇場復刻了「一盅兩件」邊吃點心品茗邊看戲的傳統香港文化，目前由常駐的茶館新星劇團每週五天上演《粵．樂．茶韻》，一小時三十分的時間演出精選粵劇折子戲，輔以粵式茗茶點心，重現古代戲曲茶樓文化。

地址：九龍尖沙咀柯士甸道西88號（鄰近中港城）

開放時間：

戲曲中心

上午10時至晚上10時30分

官網：https://www.westkowloon.hk/tc/xiqu-centre

西營盤藝里坊 網美必訪壁畫村

散佈於港島中上環、由香港塗鴉藝術組織HK Walls主導的街頭塗鴉，已成為香港街頭潮流文化濃墨重彩的一筆，去年10月開始，由香港恆基地產主導的「藝里坊 ARTLANE」計畫，以港島西區的西營盤忠正街、奇靈里及石棧里為中心，邀請9位香港本土和國際知名藝術家，以Art & Music of SOHO為主題，在建築外牆、樓梯及地下，創作13幅街頭壁畫，密度之高、畫面之豐富，可說是香港第一個有如此規模的壁畫村，當然也是不可錯過的網美拍照景點。

※編輯：silvia | 來源：各單位提供 |

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