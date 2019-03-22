好噁！「髒髒妹」自拍飛機上舔馬桶坐墊 推特爆紅！

▲「髒髒妹」自拍在飛機上舔馬桶坐墊，讓她一夕爆紅。(圖／翻攝自推特@Grimiestt)

國際中心／綜合報導

一支「正妹在飛機上舔馬桶坐墊」的影片，最近在推特火紅。但大多數「推戶」在看完影片後都說：「超噁的！」

在推特上PO出這支影片的是一名帳號叫「髒髒妹」(@Grimiestt)的女子。她本是紐約布魯克林一名「不限定對方性別」(genderfluid)的性工作者。她也曾在社群上PO過X級的內容。

上述影片顯示：「髒髒妹」在鏡頭前蹲下來，頭靠在馬桶上，伸長舌頭在舔馬桶坐墊！影片更打上字幕說：「我正在舔飛機上廁所的馬桶坐墊！但我就是喜歡醬！」她還在推文上說：「我舔過很多馬桶。但這是第一次讓我舔到舌頭發麻的。 」接著是許多表情符號。

這支影片被分享了7400多次，超過數百萬人次觀看。大多數網友看完後都表示難以置信與噁心。 一名網友留言說：「你的舌頭發麻，是因為你剛剛已經一次過感染了1200種病菌！」另一名網友則說：「我很擔心你。」

在眾多不敢相信自己所見的網友當中，包括演出美劇《良善之地》(The Good Place) 的英國女星賈米拉賈米爾(Jameela Jamil)。她留言說：「這是搞信什麼鬼？」

「髒髒妹」則回覆她說：「這是一名性工作者，正在工作。」之後她又發了一則推文表示：「他們認為在飛機上舔馬桶坐墊，讓我在推特上爆紅了！」相關報導請看這裡