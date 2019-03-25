眼線到底畫在哪？「如何畫的對稱」最簡單眼線畫法公開

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今天帶給大家我畫眼線的方法～ 這次的教學特別適合像我同樣是內雙且眼皮較窄的眼型！

我在一年之前，根本不知道眼線要畫在哪裡，不是睫毛根部沒填滿，就是歪七扭八... 後來自己慢慢研究出一款最適合我、最喜歡的眼線類型！我同時也領悟到了，畫眼線最難的不是 “畫得方法”，而是 “如何畫的對稱” ！

所以！今天這套教學，特別為了眼線總是畫不對稱的你們而誕生！

首先先來看看我的眼型～

我是有點鳳眼的內雙，上下寬度短，左右長度不是特別長，這種眼型俗稱“杏眼”。（在這裡解釋一下，內雙的定義是，眼睛往上看，眼皮會不見。反之，眼睛平視，眼皮看得見。也有另一種判斷法，就是看眼頭部分是否閉合。閉合的話則是內雙，反之則是外雙。）

通常，內雙的雙眼皮部分會較窄，因此我不管是畫眼影或是眼線，都會盡量避免過度使用深色在眼皮前、中段。

眼線產品

眼線產品有分成很多種，分別是：眼線筆/膠筆、眼線膠、眼線液。

眼線筆/眼線膠筆（分為削鉛筆式、旋轉筆式）

難度 ★ ★ ☆ ☆ ☆

推薦給初學者使用。好上手、失敗率低，妝感也偏自然。抗暈染程度在於品牌的選擇，有些品牌的產品比較不暈妝，反之則會。建議使用較粗筆芯畫內眼線，較細筆芯畫外眼線。

圖上：Pony 女王抗暈眼線膠筆 - 極棕 （筆心夠細，也不會暈，較適合拿來畫外眼線，雖然無法勾勒出非常細緻的眼尾，不過畫起來非常自然。）

圖下：Bbia 絕色完美眼線膠筆女伶系列 - L1 高貴名媛 （非常抗暈染！不適合畫外眼線，會太粗。拿來畫內眼線粗度剛剛好，顏色也非常飽和。會稍微有一點卡卡的，但是是可以接受的程度！）

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眼線膠/膏（沾取式）

難度 ★ ★ ★ ☆ ☆

需搭配刷具，顏色較飽滿。線條與妝感的呈現介於眼線筆與眼線液之間（有點像用深色眼影當眼線畫的手法）。不推薦給懶人使用（就我！），因為要常清洗刷子，而且體積通常比較大、重（出門旅遊帶著麻煩啊... XD）。

圖中：TONYMOLY 媚眼持久眼線膠 - 02 咖啡色 （前幾年非常紅的一款眼線膠！但是懶人越來越多，因此最近並不是太多人在使用。號稱絕不暈妝，但是我用會有點暈妝。顏色非常飽和！非油眼皮者請速速購入！）

眼線液

難度 ★ ★ ★ ★ ☆

毛筆刷頭，能夠畫出俐落、乾淨與細膩的線條，適合用來勾勒眼尾的線條。同時，也是最不容易暈妝的產品。但是難度高，初學者需要多練習才能駕馭，不然很容易因為手抖而導致線條的不平整。

圖上：Physicians Formula 眼線液 - Deep Brown （內含睫毛精華的眼線液，各方面都表現得很優秀，又很平價！大推！）

圖下：EGLIPS 極光黑抗暈染眼線液筆 - 02 Dark Brown （真的說不暈就不暈！顏色非常飽和！推！）

眼線教學

今天要使用兩種眼線產品，Bbia 絕色完美眼線膠筆女伶系列 - L1 高貴名媛＆Physicians Formula 眼線液 - Deep Brown （我的外眼線一定要用眼線液畫，不然身為內雙，眨個眼就消失了！）

我已經使用 Bbia 眼線膠筆有一段時間了，它真的完全不暈！從來沒有暈過！小缺點就是，它不是特別滑順，所以畫內眼線的時候，要多畫幾次，不然看起來會有點卡卡的。Physicians Formula 眼線液是我第一隻自己買的眼線液，買了它之後，我就不是很想換其他牌子的了... 它雖然說內含睫毛精華，但是我個人是不覺得特別有效啦！其餘的像是持久度、顯色度都一極棒！而且又便宜！（大約台幣240元）

（喔天啊！我也畫太醜...）

Step 1. 先看看下圖中虛線的位置，睫毛根部白色處就是要畫內眼線的部分。

用眼線膠筆填滿此處。

畫完後就會變下圖這樣。這樣的隱形眼線非常自然，如果想要走偽素顏的話，這樣的眼線就是你最佳的選擇！

Step 2. 接下來使用眼線液，閉起要畫的那隻眼睛，順著眼尾直直拉出一條線。（不要一次拉太長，慢慢地先畫一點，張開眼睛看一下這個長度是否適合，再決定要不要再拉更長。）





Step 3. 接著，張開眼睛，從眼珠末端（？）拉出一條連結剛剛那條線的尾端和眼珠末端的線，製造出一個眼尾小三角。（圖中箭頭的部分即是畫完會出現的眼尾小三角。）





Step 4. 填滿眼尾小三角，並填補沒有畫滿的地方。（內雙的朋友們記得要保留多一點眼皮的部分！不要將眼線畫太粗！不然眼皮會消失喔！）

然後～

完成！

這種眼線加上眼妝之後，真的很適合上揚的眼型！

我以前真的是超喜歡尾巴往上勾的眼線，但是上揚的眼線會讓我的眼睛更細長，顯得更小，完全沒有修飾到我的眼型...

後來才慢慢研究出這款適合我眼型的眼線～





推薦給你們～

這裡是另一款我喜歡畫的眼線，尾巴稍微再往上一些，但是也不會明顯地往上拉。

可以注意到，第一款眼線讓眼睛看起來比較有魅力，有種朦朧（？）美。第二款眼線讓眼睛看起來比較溫柔，更適合自然妝感（以上為個人觀感～）。所以我會依照當天的妝感及眼妝在這兩款眼線中做選擇！

那麼，這些就是今天提供給大家的我的眼線分享～

以上是這次的分享～

謝謝大家耐心的看完！

下篇文章見～♥♥♥

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