SupremeＸThe North Face碟照曝光　抓毛絨要紫色才夠潮

編輯／Duke

有在關心潮流圈消息的朋友，一定對Supreme X The North Face很熟悉，這兩個牌子每年聯名1至2次，都是很正常的，而最近釋出了新消息，雙方即將在3／28推出最新系列，並且是運用去年很流行的Fleece（抓毛絨）所打造的商品。

▲Supreme X The North Face。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

這次的聯名除了每年既有的Mountain Jacket之外，推出了褲子、Denali Jacket、毛毯以及漁夫帽，品項可說是非常齊全，其中，紫色的Denali Jacket似乎會成為轉售商炒賣的重點。

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▲這次的品項非常齊全。（圖／翻攝自IG@219kicks）

▲毛毯似乎很大一件。（圖／翻攝自IG@dropinfos）

▲紫色的Denali Jacket。（圖／翻攝自IG@dropinfos）

目前的消息都只是爆料而已，所以確切的品項都還不確定，不過，真的推出的話，據悉將於3／28在各大Supreme店面以及官網開賣，喜歡Supreme X The North Face的朋友，千萬別錯過這次的機會，以免最後價格飛漲哦！

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