日本小7試行「深夜打烊」　居民半夜想吃泡麵撲了空

▲日本今年2月有店面更動營業時間，被罰了1700萬日圓。非當事地點。（示意圖／記者王曉敏攝）



國際中心／綜合報導

日本便利商店7-11挑了10間店開始試行「深夜打烊」，最初是東大阪南上小阪店因為人手不足，所以老闆改成從今年2月開始只營業早上6點到凌晨1點，共19小時，結果被7-11總公司開罰1700萬日圓（約新台幣468萬元）並解除契約。此爭議事件過後，日本7-11總公司就決定挑選幾家店面測試「非24小時營業」的影響。

據NHK報導，試行的10間直營店包括東京都足立區店，只從早上5點營業到凌晨1點，打烊時間一到就會鎖上大門、關閉看板燈。

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▲通常大家對超商的印象都是24小時營業。（示意圖／記者李姿儀攝）



經常到這間門市消費的40多歲男性透露，他常常工作到半夜，下班的時候店家都關了，還是希望便利商店可以24小時營業；另一位30多歲男性表示，畢竟還要考量到員工安全，所以深夜打烊也是沒辦法的事。

當地媒體還發現，有些民眾不知道這間門市已經不是24小時營業，一名20多歲男子晚上要來買泡麵時，才發現已經打烊了，只好空手而歸；還有位50多歲的阿伯說，平常他都習慣4點就起床到7-11買早餐，現在改成5點才開，他只好調整作息晚點出門了。

日本7-11總公司指出，目前還在測試階段，會依消費者的反應、營業額、物流等變化做調整。每間試行店面的營業時間也不太一樣，共分成3種時段，分別為早上6點到半夜12點、早上7點到晚上11點、早上5點到凌晨1點。