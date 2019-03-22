數據不同會發出「死亡警告燈」　2架失事737 Max8未加購安全裝置

▲對於衣索比亞航空失事一案，波音公司表示將升級MCAS。（圖／翻攝自路透）

國際中心／綜合報導

半年內發生2起波音737 MAX 8客機空難，加上失事原因相似，讓全世界開始聚焦本次的調查。令人意外的是，《紐約時報》21日報導，調查又發現一項共同點，出事的2架波音737 MAX 8客機上，竟然都沒有裝置「2項安全裝置」，而且波音公司並沒有強制安裝這些裝置，而是要航空公司額外購買。

報導指出，2架失事的客機上都沒有加裝「攻角指示器」（angle of attack indicator）和「攻角分歧示警燈」（disagree light），這2項裝置可以幫助機師檢測錯誤數據，因為攻角指示器上有2個偵測器，而示警燈則會在偵測器數據不同的情況下，向機師發出「死亡警告燈」。

值得一提的是，這2項附加裝置如同高級座椅、花式照明燈等，需要航空公司另外購買，特別是印尼獅航等廉價航空都會選擇不購買，美國聯邦航空管理局（FAA）也不會要求。對此，航空諮詢公司分析師（Bjorn Fehrm）認為，加裝安全裝置「非常重要」，而且幾乎不會花太多錢，雖然波音公司為此要求付錢，但裝置「對於安全至關重要」。

雖然目前失事原因上不清楚，但調查人員正在研究，當加入安全裝置時，是否可以避免客機發生失速危機。據一位知情人士透露，美國聯邦檢察官也正在調查波音737 Max客機的製造過程。

此外，由於2架客機的失事前，飛行的高度變化不穩定，說明機師難以控制飛機，懷疑是操控性增益系統（MCAS）導致墜機悲劇發生，當飛機在手動飛行情況遇到仰角過高，導致飛機面臨失速危險時，MCAS會悄然啟動幫助飛行員壓低機頭。對此，消息人士表示，波音近期將升級MCAS系統，並在每架新的737 Max飛機上加裝攻角分歧示警燈，但因為消息尚未公布，因此不願透露姓名。

▼ 美國航空一架波音737 MAX 8客機，準備降落在紐約拉瓜地亞機場。（圖／路透）

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