航空界第一槍！　嘉魯達印尼航空砍49架波音737MAX8訂單





▲嘉魯達印尼航空2014年宣布採購50架737 MAX 8的訂單，價值約49億美元。圖為嘉魯達印尼航空機隊唯一的波音737 MAX 8 客機。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印尼獅航、衣索比亞航空半年內接連發生空難，波音客機的安全性遭到嚴重質疑。目前航空業界已開出第一槍，嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）今（22日）宣布，公司14日就已經去函美國波音公司，要求取消剩餘49架波音737 MAX 8飛機的訂單。

綜合CNBC、路透社報導，儘管嘉魯達印尼航空只有一架波音737 MAX 8客機，但卻是全球第一家公開做出取消波音飛機訂單的航空業者。

「我們已經去函波音公司，要求取消訂單，原因正是本公司乘客已對此款飛機失去信任與信心」，嘉魯達印尼航空發言人羅山（Ikhsan Rosan）表示，目前公司還沒有收到波音的正式回覆，但對方28日會來雅加達進行深一層的討論。據瞭解，嘉魯達印尼航空也正在與波音公司討論，是否歸還這架唯一的波音737 MAX 8客機。

目前嘉魯達印尼航空已支付波音公司約2600萬美元。根據嘉魯達印尼航空首席財務長的說法，公司很有可能把波音737 MAX的訂單改為波音的另款飛機。據瞭解，到目前為止，空巴飛機不在考慮之列。

請繼續往下閱讀...