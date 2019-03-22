自殺躍居日本10至14歲兒童最大死因 戰後頭一遭！

▲日本恐怖遊戲《心跳文學社！》疑導致學生自殺，引發震撼。（圖／翻攝自官網）

國際中心／綜合報導

日本厚生勞動省周四(21日)公布2017年人口動態統計，發現「自殺」在戰後首度成為國內10至14歲兒童的第一大死因。儘管近年日本自殺人數大幅減少，但在10至20幾歲年齡層的情況卻未見改善。外界對此一現象深 感擔憂，認為需要強化預防年輕人自殺的對策。

統計數據顯示：2017年有100名10至14歲的兒童自殺，佔該年齡層死因的22.9%。第2位是癌症，佔22.7%。調查指出，國內自殺人數在2003年曾高達逾3.2萬人，其後逐年減少，至2017年降至約2萬人。

不過，從各年齡層的自殺死亡率來看，10至19歲呈持平狀態。統計結果更發現：從2012年迄今，自殺一直是20多歲人士的最大死因，佔該年齡層的整體將近五成！

據日本的《自殺對策白皮書》等資料指出，難以調查10至14歲兒童的自殺原因。除了自殺動機不明的比例很高之外，也有很多人之前並未發生過自殺未遂，讓身邊人很難察覺徵兆。

熟悉兒童自殺問題的文部科學省自殺預防相關會議委員阪中順子說：「自殺成為少年第一大死因，是很嚴峻的事。為了防止自殺，有必要更詳細的把握中小學生的自殺現狀。大人需要思考，如何察覺不易發現的求救訊號。」