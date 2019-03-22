種族清洗罪行磬竹難書「波士尼亞屠夫」被改判無期徒刑

▲犯下多宗「種族清洗」罪行的前波士尼亞塞族領袖卡拉迪奇被改判無期徒刑。圖為20日他出庭時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

犯下多宗「種族清洗」罪行的前波士尼亞塞族領袖卡拉迪奇(Radovan Karadzic)，3年前因戰爭罪行及「反人類罪」遭判刑40年，他堅稱無罪並提出上訴。

聯合國海牙國際法庭周三(20日)駁回上訴，除了裁定維持所有成立的罪名之外，更宣布之前所判的刑期太輕，不足懲其罪，改判無期徒刑。

73歲的卡拉迪奇因為涉及1995年的「斯雷布雷尼察大屠殺」 (Srebrenica Genocide)被定罪，當時有多達8000名波國穆斯林成年男子及男童被殺害，讓他獲得「波士尼亞屠夫」的稱號。

此外，在長達44個月的波士尼亞首都塞拉耶佛圍城戰中，卡拉迪奇亦涉及多起戰爭罪行，並在塞爾維亞人控制區內多次對穆斯林及及克羅埃西亞人進行種族清洗。

主審法官指卡拉迪奇完全放任自己在塞族武裝部隊裡的影響力，因此決定把他改判無期徒刑。卡拉迪奇聆判後面無表情，不發一語。卡拉迪奇的代表律師羅賓遜表示，會尋求司法調查和減刑方法。卡拉迪奇目前繼續收押在海牙國際法庭的拘留中心。