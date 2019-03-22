宅配送貨中火燒車　200本「代辦簽證」護照燒成灰燼

▲貨車上的大多數貨物全都被燒灰燼，所幸駕駛目前並無大礙。（圖／翻攝自臉書）



國際中心／綜合外電報導

馬來西亞怡保一間快遞公司的運送貨車20日上午在怡保花園工業科技園失火，車上的包裹全都被燒毀，包含200本為了辦理簽證而寄送的護照。所幸目前移民局已經協助領事館以特急件進行補辦，讓受害民眾能及時趕上出國日期。

根據《中國報》報導，這輛快遞公司的貨車20日上午7時30分進入怡保花園工業科技園時，意外起火，導致車上所有貨物都被燒成灰燼，所幸駕駛當時順利逃生，並無大礙。據了解，當時車上有數家旅行社所委託派件的護照，共計約有200本，全都被燒毀，然而其中不乏23日就要出國的民眾。

其中一間受害旅行社的負責人表示，這次火災中有約100多本的護照就是由他們的旅行社負責，而大多數都是為了申請中國大陸旅遊簽證的護照，其中一批的護照主人23日就要搭機出發。所幸最後在移民局與中國領事館的協助下，緊急協助辦理，讓民眾可以如期出發。

另一方面，其餘的護照主人因為出發日期還有兩三個星期，屆時會按照民眾出國日期，依序安排護照補辦，應該不會造成太大影響。此外，多數的護照已經在處理和補發，只有少部分因某些理由遭拒。