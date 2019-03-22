追球受困「黑水河」漩渦中　越南8男童集體溺斃

▲沱江（Sông Đà）。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）



國際中心／綜合報導

越南於21日發生一起集體溺水悲劇，有10名男童相約在河邊戲水踢球，卻因在追球時不小心進入深水區造成溺水，最後8人死亡、僅2人生還，死者年齡皆介於10至15歲，令人不勝唏噓。

據VnExpress報導，這起事件發生於越南北部和平省省會和平市（Hoa Binh），21日下午3點左右，10名男童相約至沱江（Sông Đà，越南語意思為黑水河）邊戲水、玩球，當時只有其中9名至淺水區戲水，另1名則因為不會游泳而坐在岸上。

唯一一名有下水的9歲生還者Xa Dinh Hoang表示，當時只玩了15分鐘左右，那顆球就被水流推至深水區，大家為了要把球拿回來，於是朝球的方向游去，而那時在最前頭的同學回頭驚喊，「趕快回岸邊！」，因為自己最靠近岸邊，於是第一個游回岸上，沒想到一回頭看，其餘8人都在水中掙扎求救。

Xa Dinh Hoang和原本就在岸上的同學立刻跑去求救，沒想到為時已晚，在救援者到達時，水面上已無任何人影。和平省警方接獲消息後，動員了40多名救援人員前往現場，最後撈起了8具已經冷冰冰的屍體。Xa Dinh Hoang事後難過表示，「我還不能相信剛剛到底發生了什麼事…，在不到10分鐘的時間裡，我的8個朋友全部都失去生命。」

當地居民指出，該河段的水流並不強，推測這8名男童應是被困在河裡的漩渦中，才會不幸身亡。該居民更透漏，每年都有人會在該處溺斃，當局曾經立出告示牌警告且禁止民眾游泳，但近期突然爆發洪水，才會將這個告示牌沖走。