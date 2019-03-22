Dappei／宣美瘋狂著迷的懷舊塑膠髮夾、彩色貼鑽　快把小時候收藏的找出來

文字。 圖片／Dappei

還記得小時候在菜市場一把抓的塑膠材質髮夾嗎？這些顏色粉嫩，蝴蝶、貝殼、星星等典型夢幻的圖樣，是許多小少女們的最愛，也成為 1990 年代的流行之一。如果你是一個囤物狂，仍然保留著這些懷舊的小髮夾們，今年將會是他們重見天日的好時機，2019 年春夏，重新別上自己的少女心吧。

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▲ 塑膠材質、人造感強烈的自然物如貝殼、蝴蝶等成為今年春夏飾品的關鍵字。

在 Instagram 查看這則貼文 SUNMI（@miyayeah）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 26 日 上午 7:58 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 SUNMI（@miyayeah）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 4 日 上午 3:54 張貼

▲ 宣美（선미）近日以數位單曲《Noir》回歸，MV 情節表現社群網路的瘋狂現象，其中宣美的造型相當「九零年代」，並且別上了滿頭的塑膠髮飾。

在 Instagram 查看這則貼文 ELLE Poland（@ellepolska）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 3 日 上午 11:07 張貼

▲ 如果覺得小女孩的塑料髮夾太幼稚，也可以嘗試像這類比較有存在感、華麗的大髮夾。

除了髮夾，其他飾品也帶入了同樣的特性，像這類塑膠感的物件給人復古感覺之餘，又相當符合網路世代的氛圍。

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▲ 體積大卻沒有重量感，以上述提到如愛心等造型圖樣作外觀的塑膠耳環。

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▲ 說到小女孩、少女心，怎麼能錯過彩色貼鑽呢？想當年小少女的翻蓋手機上可是貼滿 Bling Bling 的彩色水鑽喔。像海豚、椰子樹這類具有象徵性、夏日度假氣息的圖案，配上珍珠、水鑽，就與彩色小鯊魚夾有同樣的復古氣質。

Dappei 結語：

沒想到童年的小確幸可以變成今日的流行！像玩具一樣的髮飾和飾品將成為今年春夏的重點之一，快把小時候的珍藏通通搜刮出來，看看有什麼可以老物新用的吧！

文字編輯：zoey

Dappei

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