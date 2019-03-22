21歲恐怖情人引火自焚　「燒成火球」再一路狂追女友

▲全身有90%面積燒燙傷。（圖／翻攝自Facebook／INFO BERITA SEMASA，下同）



國際中心／綜合報導

馬來西亞霹靂州（Perak）在19日發生恐怖情人「自焚案」，從曝光的監視器畫面可見，21歲男子似乎和女友在吵架，兩人有爭執、拉扯舉動，隨後他就轉身點燃手中的打火機，整個人在1秒內燒成火球，甚至還以「火人」狀態一路狂追著女友，可怕行徑讓目擊者嚇得紛紛逃離，這段影片也在Facebook被瘋狂轉發。

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▲男子情緒失控自焚，還一度以火人狀態追著女友跑。



據Malay mail報導，這對情侶晚間7點多在公寓1樓爭吵，期間不斷有肢體摩擦，女友疑似是在搶奪男子手中的打火機，經過一番拉扯後，男子一轉身就奪過打火機並往自己身上點燃，很有可能是衣物已經沾有汽油等易燃物，因此他瞬間就全身著火，女友也嚇到趕快跑到外面討救兵。

▲男子才剛搶走打火機，馬上就點燃自焚。



男子燒成「火人」後，還一度追著女友跑，畫面看起來相當驚悚，後來實在不敵火燒的折磨，痛到倒在地上翻滾掙扎，附近居民見狀趕快提水來幫忙滅火，不過火勢延燒得太猛烈，無法及時撲滅。他送醫後皮膚有90%的燒燙傷，幾乎被燒得體無完膚，全身都包裹著厚厚紗布，僅露出鼻孔和嘴巴來呼吸。

當地媒體《星報》報導，男子在20日晚間6時20分宣告傷重不治，這項消息尚未獲得證實。

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