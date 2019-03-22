亮･珠寶／像戀人合體或獨立？　喬治傑生怎戴都美

▲模特兒佩戴Magic新款項鍊。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

喬治傑生（Georg Jensen）近日在台展開Magic巡迴珠寶展，以18K金勾勒出蜿蜒曲線的高單價作品為主，讓人好奇2001年問世的Magic魔力何在，原來背後的設計有兩層意義：相愛的兩人雖是不同個體，但能完美結合；第二個意涵是代表人們內心深處的兩種性格，不同但共存，因此Magic的一款作品是線戒搭螺旋彎曲開放線條戒的套戒，不論是合體或拆開單戴，都美。

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▲Magic初始設計是一款由兩只戒圈組成的套戒。

Magic系列由設計師蕾姬．歐芙嘉（Regitze Overgaard）操刀設計，她從1987年開始與喬治傑生合作，北歐夏日天空的光線、流瀉下岩石的溪水等自然現象，都是她的靈感來源，擅長讓貴金屬展現出絕佳的流動感。

▲操刀設計Magic系列的設計師蕾姬．歐芙嘉。

2001年推出的的一款Magic作品，是由線戒與開放線條的螺旋彎曲戒構成的套戒，象徵兩個獨立的個體，可以分開各自展現，亦可合體構成完美，此系列特別強調金屬的立體感，特別是螺旋曲線的戒指末端還鑲嵌美鑽，可自由搭配未鑲鑽或鑲鑽線戒。

▲Magic系列陸續推出鑲鑽線戒。

Magic獨特的蜿蜒曲線辨識度高，陸續延伸出手環、項鍊等款式，今年品牌再延伸早期的設計，運用18K金、白金材質打造可自由組合的全新墜飾，能串上手鍊，創造專屬的款式。

▲Magic 18K金鑽石手鐲79,000元(上)，今年新款Magic 18K白金鑽石鍊墜53,500元。

而正在台灣巡展的Magic巡迴珠寶，屬於此系列的高價款式，以18K金打造出繁複蜿蜒的線條，構出一片繁花的意象，共有項鍊、手鍊與寬版手環、耳環等作品，表現品牌精湛的工藝技巧。

▲巡迴珠寶Magic 18K黃金手鐲鑲嵌美鑽595,000元。