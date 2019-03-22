「老師可以幫你」！十年的輔導教師生涯　幫助受暴兒童找回快樂

在之前一連串的家暴專題報導中，可以發現「除了成人，還有很大一部分的受暴者是孩童和青少年」，他們往往不知道自己做錯了什麼事，也不清楚為什麼深愛的爸媽要這樣對待自己？

恐懼、擔心、自我懷疑，自責等行為，如同一團黑霧，將無助的他們團團包圍。如果這時沒有人適度地伸出援手，這些受傷心靈的世界將會開始崩解、逐漸對外界失去信任，甚至將這份不安悄然寄生在內心深處，影響未來的親密關係發展和新組成的家庭相處。

曾在高中輔導室服務近十年的陳志恆老師說，他曾處理過相當多學生受暴的案例，也許有些人會替家長辯解「那只是一時情緒失控、過度管教」，但每每看到出現在孩子身上的傷痕，都一再地顯示，那是不尋常的虐待，是將孩子往死裡打的鐵證。且很遺憾地，這些會主動求援和有被發現的例子都只占少數。

究竟是什麼原因，使得多數孩子都選擇隱忍呢？

Reason 1 ：身心是否足夠獨立

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陳志恆老師分享，其實任一種生物都是一樣的，當遇到危險時，必定會出現四個生物本能的抵禦步驟：「逃亡、戰鬥、凍結、癱瘓」。人也是如此，要嘛趕快逃，要嘛決定跟他拼了，如果不能逃也不能拼時，則會先驚呆愣住，再選擇靜觀其變、思考該怎麼做。

只是通常孩子在各方面的身心條件及資源都是不夠的，他們仍需要仰賴大人照顧起居，因此既不能逃亡，也無力戰鬥，只好選擇繼續默默承受。這也是為什麼大多數的孩童和青少年，在暴力發生的當下都會選擇隱瞞和忍耐，並且極力說服自己，只要不要輕舉妄動，就會沒事，只要讓自己感覺麻木，就不會產生任何的痛苦。

Reason 2 ：與家庭成員間的情感羈絆

除了本身無能為力外，還有一些原因是出自對父母的愛、家庭的忠誠，還有自我的負面評價。當事件發生時，他們的內心會產生巨大的衝突，一部份擔心向外求援這個行動很有可能傷害到家人，進而造成與父母間的連結消失，另一部份又矛盾地否定自己，認為：「因為是我不好，都是我的錯，我會被打是理所當然的，所以我也不該告訴別人。」

Reason 3 ：痛苦已經達到極限

但志恆老師指出，有個例外的情形，那就是「痛苦到達極限」！如果當孩子已經忍無可忍時，他也許就會考慮發動逃亡和戰鬥。

說到這裡，老師停下來和我們分享一個故事，他說他曾碰過一位就讀高一的學生，因跟朋友訴苦自己經常被媽媽打罵、胸口上有數道被高跟鞋敲打留下的痕跡…，而後這件事輾轉被班導師知道後，轉至輔導室介入。但當時，不論是面對學校老師還是社政單位的志工，該位學生都堅決否認有遭受到家暴的這件事，事情最後也就不了了之。

後來一直到學生高三那年，一天他主動到輔導室，很緊張地劈頭就問：「老師，你真的會幫我嗎？」志恆老師一聽，馬上追問發生什麼事了？這時學生才全盤托出，之前的事情全都是真的，直嚷著：「我真的被打，我真的受不了了，我一定要離開這個家。」有了學生的指認後，一切才得以被揭發，開始進入後面的處置程序。

編輯好奇地問志恆老師，難道這中間發生了什麼事？為什麼學生在一開始選擇矢口否認，卻又突然在兩年之後，態度和說詞一百八十度大翻轉？

Reason 4 ：知不知道求援的管道／管道能否信任

志恆老師維持著一貫沉穩的態度，有條理地說：「因為在這段期間中，我不斷地告訴他，姑且不論家暴的真實與否，但『如果這件事是真的』，我可以利用哪些資源來幫助他，很清楚、透明地告訴他，我會怎麼做。」儘管表面上學生都只是否認，但其實背地裡，在每一次的談話中，他都是在不斷地試探、觀察「這個大人是不是真的能夠幫助我？」

當那份尊重與善意讓孩子充分感受到，並且願意試著重建對他人的信任時，等到下次同樣的事情再發生，也許他就會選擇做出一些些不一樣的改變，而不是繼續悶不吭聲。

後來經過一次次的深入了解後，志恆老師才發現，原來學生在國中時期，就曾有向學校老師求助的經驗，只是當時的種種原因，導致事情並未被妥善處理，反而加重家長對於孩子的不諒解與暴力，所以最初學生才會不相信「真的有人可以幫助他」。

▲只要用細心和耐心陪伴，其實多數的孩子最後都能找回快樂的生活。

「不過很欣慰的是，後來在面臨升學選擇時，學生告訴我們想念社工系！」志恆老師話鋒一轉。

或許，這些受暴孩子的心靈可能早已破碎，必須要花很長一段時間才可以走出陰霾、繼續和世界接軌。但幸運的是，揮別原生家庭帶來的傷害，在這個社會上仍有許多像是志恆老師這樣的支持者，願意傾聽、幫助他們一步步重拾信心，再次建立與人之間的信任，重新對這個世界展開笑顏，並樂意將這份關心持續傳承下去！

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