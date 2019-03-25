男生都愛「初戀臉」！只要做好這5招　你也能像IU、秀智

有一種女生，不用刻意打扮或是畫上多精緻的妝容，就美到讓男生怦然心動，一看就愛上，這種美得好自然又清新的「初戀臉」，像是南韓女歌手IU、國民初戀秀智，都是標準代表。

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但「初戀臉」可不是五官長得好看就行，更重要的是要有不用畫濃妝也水嫩發光的好肌膚。想要跟秀智、IU一樣人見人愛？快跟著南韓美妝大神Pony都認證的5個「初戀臉」養成法，讓我們跟「初戀臉」更近一步～（灑花）

1.尋找適合自己的眉型和髮型

眉型和髮型對於女生的外表來說，會直接決定別人對你的第一印象，千萬別輕忽！像是很多女星，長髮時只讓人覺得就是一般漂亮女生，沒甚麼記憶點，但一剪成短髮或換了髮型，瞬間變得有型、讓人印象更深刻，因此星路大開的也大有人在。所以找到適合自己的髮型比盲目跟隨流行更重要！

說起眉型的重要性比起髮型可是一點也沒少，妝化得再好，眉毛一不對勁，整個妝容都毀了；而一對適合你的眉毛，不僅能讓五官更立體，還有修飾臉型的效果。像是圓形臉若搭上平眉，會讓臉看起來更寬更平板，可以試試高挑眉，利用眉毛的弧度，讓臉型看起來窄一點、立體一些，會有小臉的效果。

2.認真保養再加按摩

想要擁有「初戀臉」，最重要的一個關鍵就是擁有好肌膚！而好肌膚除了天生麗質，當然也能靠後天養成，認真保養更是維持肌膚狀態的不二門。現在大家生活都很忙碌，平日裡至少要把最基本的清潔、保濕、防曬做好，到了有假期或比較空閒時，再幫肌膚來個深層護理，就很可以了。

另外，也建議保養時搭配按摩，促進循環、幫助消水腫，說不準一個連假按下來，臉都小了一圈呢～像是想要消水腫的人，可以多按摩臉上的兩個穴道，一個是在眼睛下方硬硬的眼骨上，另一個則是耳後到肩頸的淋巴腺，按摩時先由下巴往上到耳際，然後再往下按摩推至肩頸，沿著淋巴腺輕輕按，雖然有點痠痛卻非常有效。

但記得，按摩時要選擇質地較為濃稠的精華或乳液、乳霜潤滑肌膚，這樣才不會在肌膚上造成拉扯！

3.養成規律運動的習慣

你可能會覺得運動跟「初戀臉」有什麼關係？當然有關係！運動能促進身體代謝、防止我們吃胖，也能幫助排除老廢物質和體內多餘水分，不只不容易水腫，還能讓肌膚透出自然的紅潤好氣色。而且你想想，如果平時沒有運動習慣，遇到連假放肆大吃，一不小心胖個十斤八斤，臉跟著變胖變圓還多了雙下巴，還能是讓人一眼愛上的「初戀臉」嗎？

4.多喝水真的很重要

「多喝水對身體好，對皮膚也好」應該很多人聽到這句話都會忍不住想翻個白眼，想說「又是這句」，聽到耳朵都長繭了～但這句可說是金科玉律，真的要聽！

喝夠水（一天至少喝到2000cc，尤其是溫熱水）不僅能幫助消化、排毒、促進循環，還能幫助減肥、消水腫，更是養出好膚質的關鍵，就連南韓美妝大神Pony都說「多喝溫水比吃再多的保健品或美容飲品都有用！」想要有素顏也美翻人的水嫩好肌膚？那就「多喝水沒事，沒事多喝水」吧。

5.維持健康作息，盡量不熬夜

不要熬夜，不要熬夜，不要熬夜，很重要所以說三次！熬夜不僅對身體不好，還會影響到肌膚。大家應該都有經驗，熬夜的隔天，膚色會變得暗沉、蠟黃，看起來氣色好差，甚至有些人肌膚會更乾燥、出現小細紋，連妝都有點上不上去了…（哭） 所以，愛美的女孩們，非必要我們還是不要熬夜吧～

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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