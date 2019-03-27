全台7間超可愛樹屋好拍又能住　趁著週末去一波滿足你的童年夢

小時候就是幻想有天能住進樹屋，睡前不用數羊，而是看著滿天大顆大顆的星星進入夢鄉，隔天再被清晨的陽光輕輕曬醒，溫柔的風吹在森林裡，晨葉上擱淺著朝露，oh～這宛如仙女一般的生活（旋轉灑花），你的願望可以實現了（回音）！

不只是拍照打卡，有的樹屋還可以喝咖啡，甚至在裡頭住上一晚，全台特搜7間超可愛樹屋！這個週末就來場童心未泯的樹屋旅行吧。

晴心樹屋

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就在新竹市的戰車公園裡，來這裡除了可以走訪老眷村社區，美美的「晴心樹屋」也是個不容錯過的亮點，重點是入場不用門票，可愛樹屋的主人是個女孩，她一手堆建起這棟小小的樹屋，完成每個小孩心裡都想要秘密基地的夢。

但是單來這裡拍照打卡好空虛！別急，旁邊的飛行樹屋咖啡跟晴心樹屋就差幾步之遙，把男友拉來喝杯咖啡再走吧～

地址：新竹市東區光復路二段42巷16弄20號

勤美學好夢里

勤美學是最近很火的露營聖地，各式樹屋住宿讓你體驗，而且不用自己搭帳篷，人來就可以入住！但是，要預訂才能卡到一位，號稱是六星級的野外住宿體驗，一個人的價位在五千多塊，可能對於小資來說有點貴，住上一晚要價可真的是不便宜。

藏在大榕樹園裡的「好夢里」，會讓你睡進好夢裡，除了露營、建築、戲劇還可以享受美食，不過住進樹屋裡，最怕的就是夜裡有蚊蟲，但顯然這裡不會有這樣的問題，從森林裡找到新的平靜，溫柔地找回掉落的赤子之心吧。

地址：苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15 - 3號（香格里拉樂園內）

蘇維拉莊園

位於在苗栗的深山秘境裡，隱身在山霧迷濛之中的夢幻莊園，雖然跟勤美學一樣都是標榜森林入住體驗，勤美學著重在「更貼近自然」體驗的簡約，而蘇維拉較像一個莊園，園區腹地還有可愛蘑菇屋以及超級長的溜滑梯，很適合供親子玩樂。

入場票－全票200元，但如果想體驗看看入住到樹屋裡，最高價位要一萬多塊～去苗栗除了泰安觀止還有這裡可以去！

地址：苗栗縣南庄鄉92號

火花山丘露營區

冬暖夏涼，在樹屋玩滑索盪鞦韆，入場每帳收費為800元，跟其他地區比起來這個價格還算可以，有「愛巢樹屋」、「雙人樹屋」、「男孩樹屋」以及「女孩樹屋」可以進住，來到嘉義除了必去的老屋星巴克、落羽松秘境，以及必吃的舉重阿公蛋餅還有這裡可以露營。

地址：嘉義縣竹崎鄉獅埜村2鄰1號

安平樹屋

好了，前面說了幾個住屋體驗，那個價格都很「可觀」，來說說純拍照的「安平樹屋」，位於德記洋行後面，原本是洋行堆放貨物的倉庫，後經百年時間，倉庫牆面佈滿榕樹盤據的氣根，高聳的榕樹、茂密的樹冠成為倉庫屋頂，形成屋樹共生奇景。

看到這邊是不是覺得很神似吳哥窟大樹盤纏著「塔普倫寺」？但這樣的奇景在台南就有，重點是免費入場，超棒的啦。

地址：台南市安平區古堡街108號

老塘湖藝術村

除了安平樹屋，在台南學甲也有一處「老塘湖藝術村」，單次入場80元，比運動中心貴一點點，但美景無價，由於魚塭周圍有老建築環繞，這裡讓人有種「西湖小鎮」的感覺。應該是有店家專門出租衣服，來來往往的女生會穿上清宮劇的服裝，換上一身龍袍或貴妃裝，偶爾來點穿越感的COSPLAY也不錯（來人！翻牌子）。

地址：台南市學甲區美豐橋49-26號

達仁鄉土坂村

鏡頭轉到東部！一開始編輯還以為「土坂村」是什麼日本鄉間的村落，沒想到這個可愛名字，竟然是在寶島台灣的台東一隅！充滿排灣族風情藝術的小部落，可愛的小樹屋就在部落一角，而除了富有排灣族人文的圖騰建築、景觀，這裡還有必嚐的毛蟹，是其特色。

地址： 臺東縣達仁鄉土坂村

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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