8歲女童遭摧殘「腸臟外流」終生受創　喪心病變態2020年出獄

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韓國電影《素媛》中的性侵犯原型趙斗順（조두순）2020年將刑滿出獄，他最近的心理評估卻顯示，出獄後「再犯可能性極高」，讓很多爸媽都陷入惶恐，紛紛呼籲政府千萬別讓他出來。不過，韓國現行法律無法增加他刑期，法務部目前只能要求他多上100小時的心理治療課。

據韓媒EBN報導，今年67歲的趙斗順在2008年12月性侵一名8歲女童，他把妹妹綁架到京畿道安山市某教會的廁所，用馬桶吸把對方的大小腸通通吸出體外，再用木棒硬塞回去，導致妹妹臉部、腹部、骨盆終生受創，肛門和性器官喪失8成功能，被迫掛尿袋、裝上人工肛門。

▲當年受害的小女孩如今已經19歲。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



當年檢方對趙斗順求處無期徒刑，法官最後僅判他坐牢12年，引起民怨沸騰，所有人都認為太過輕判，總統李明博事後也出面道歉。

趙斗順2020年12月就服滿12年徒刑，出獄後仍要配戴電子腳鐐7年，2018年有超過60萬網友透過網路連署要求重審，不過，政府表示「當年對性侵犯最高刑期是15年」，因此沒辦法延長他刑期，但警方到時候絕對會特別關注他出獄後動向。