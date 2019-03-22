凌晨4點「感覺脖子冰冰的」　少女驚醒慘被3公尺長蟒蛇繞頸

▲住在14樓的少女，睡夢中竟然遭蟒蛇繞頸。（圖／翻攝自Facebook／Puan FZia）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名18歲少女近來在她位於14樓的租屋處熟睡時，脖子突然感覺「冰冰涼涼的」，醒來一看，竟然被一條長3公尺的蟒蛇繞脖，幸好及時發現趕緊打電話向救援部門求助，才沒有慘遭勒死。

這起駭人事件20日發生在瓜拉登嘉樓市(Kuala Terengganu)，少女阿麗雅凌晨4點因為感覺脖子上有東西突然醒來，她表示，「我覺得脖子上有一圈軟軟的東西，等到我的眼睛比較適應黑暗後，我看到了蛇頭，感覺牠的舌頭在我的脖子上，我立刻跑去開燈，發現我床上竟然蜷縮著一條長3公尺的蟒蛇，天啊！」

更讓阿麗雅感到震驚的是，她家明明住在14樓竟然也會有蛇，因為當下不知道該怎麼處理，只好把這件事情告訴姨媽，對方立即打電話給消防部門請人幫忙，全家人也都不敢待在屋內，只能躲在走廊上等到早上5點半左右。

4名消防員抵達現場後順利逮捕了這條大蛇，發現其身長3公尺、重達26公斤，身形十分巨大。抓蛇專家認為，由於天氣變得愈來愈溫暖，許多蛇才會出現在房內尋找涼爽的地方。