每周湧千團、性工作者怨生意難做　荷蘭紅燈區明年禁觀光導覽

▲ 荷蘭阿姆斯特丹紅燈區。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

荷蘭首都阿姆斯特丹市中心「紅燈區」近年湧入大批觀光客，嚴重影響當地居民生活，甚至妨礙性工作者做生意。當地政府20日宣布，自2020年1月1日起將全面禁止該區導覽行程，所有收費及免費導覽行程皆受限制。

衛報報導，在廉航、網路預約的推動之下，阿姆斯特丹去年觀光客數量增至1900萬人次，預計6年後的旅客人數會來到2900萬人次。只不過，如此的觀光人潮也為當地居民及性工作者帶來不便。

調查數據顯示，高達8成的性工作者認為，那些好奇張望的旅客導致生意減少。外媒Algemeen Dagblad也指出，紅燈區中央的老教堂廣場（Oudekerksplein）每周導覽團多達上千個，最高紀錄是一小時湧入48個旅行團。阿姆斯特丹市議員科克（Udo Kock）指出，「現在這個時代，把性工作者當成觀光賣點已無法讓人接受。」

事實上，阿姆斯特丹去年就已開始控管紅燈區，禁止深夜導覽，限制團數，如今是所有收費及免費導覽行程皆受限制。不過，紅燈區以外的地方仍允許導遊帶領的團體參觀，但人數上限自20人下修為15人，且導遊必須先取得市府許可、通過檢查，並遵守相關規定。

為了減少市中心觀光人潮所帶來的擁擠與困擾，阿姆斯特丹當局已採取相關措施，包括夜間封街清掃、打壓Airbnb、提高對遊客課稅等。