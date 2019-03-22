她136kg遭渣男嗆「你能跟我交往很幸運」　甩肉大成功全靠真愛

▲懷斯有時會穿上以前的衣服。（圖／翻攝自IG／wwelizabethevolving）



國際中心／綜合外電報導

美國女子懷斯（Elizabeth Wise）過去一直有過重的問題，她體重曾超過136公斤，交往過的男友還對她說，「你很幸運能跟我在一起，因為你真的很胖。」如今，她透過許多方法成功減去至少45公斤，與渣男分手後也遇到真愛，她向粉絲分享自己的人生觀，希望能幫助其他人走出困境。

懷斯透過Love What Matters寫出心路歷程，她提到自己的家人其實都有肥胖問題，儘管她從小就試著節食，體重仍是持續上升，「當我努力在體育課跑步時，他們（同學）會叫我胖子或嘲笑我。」

沒有同儕的理解，懷斯總是覺得很孤獨，她上高中後也不斷面臨惡意，有人在公車上說她是豬。後來她陷入不健康的戀情，當時與她交往的少年表示她很幸運有人願意跟她交往。

等到高二時，懷斯開始出現心理健康的問題，她被診斷出罹患憂鬱症，曾數次認真考慮輕生，「我覺得我的大腦與身體有缺陷，我很害怕，感到尷尬。」當時她決定休學接受治療，學校裡有謠言指出她瘋了，人生盪到谷底。

然而，懷斯此時突然遇到令人意想不到的轉機，名為達里奧（Dario）的陌生男子從IG接觸到她，對方按了她每張相片讚，兩人開始聊天並交換電話號碼，「經過2個月的傳訊，他終於找我去約會。」

每次懷斯想要傷害自己時，達里奧都會陪在她旁邊，還帶著她去看精神科醫師，「他比任何醫師或是抗憂鬱藥物都好，他的體重沒有任何問題，但我總察覺到我的體重是他的2倍。」

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▲懷斯與男友的甜蜜合照。（圖／翻攝自IG／wwelizabethevolving）

懷斯很常覺得她配不上達里奧，然而男方總是向她保證，她值得擁有愛與尊重。她不斷想要減肥卻總是失敗，每次都會突然爆食，除了出現前期糖尿病的症狀，也飽受各種消化問題所苦。

臉書帶來一些啟發的資訊，懷斯看到有女生上傳自己的減肥菜單，看起來都相當美味，她覺得受到鼓舞，2018年她加入體重管理公司「慧優體」（Weight Watchers），透過正確的方式在第一周就減去4公斤。

▲懷斯現在神采奕奕。（圖／翻攝自IG／wwelizabethevolving）



男友一直是懷斯的啦啦隊，在對方的鼓勵下，她持續參加公司的鍛鍊活動，學習正確的健康與保健知識，並在7個月內減掉45公斤，「我曾來到136公斤，認為自殺是唯一的方法。」如今，她瘦身有成，還有許多粉絲與她聯繫，對她的經歷感到好奇。

懷斯表示，她現在對於未來充滿希望，不再受困於過往，她就像個戰士，「我很樂意幫助那些需要減肥目標的人，大家都有能力改變，沒有人注定要過著不幸的生活。」

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