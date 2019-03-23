僅靠「嘴呼吸」續命！伊拉克「無鼻嬰兒」全臉腫大　模樣超怪異

▲嬰兒出生就沒有鼻子。（圖／翻攝自推特／Fallujah B. Defects）

國際中心／綜合報導

伊拉克一名嬰兒出生時就沒有「鼻子」，導致他只能用嘴巴的部分呼吸，不過目前當地醫院仍未檢查出嬰兒沒有鼻子的真正原因，推測很有可能是一種因為錯誤基因所引起、名為「完全先天性缺鼻畸形（congenital arhinia）」的罕見疾病。據悉，這種疾病的病例在全球少於100例。

根據外媒報導，這名嬰兒出生在伊拉克首都巴格達以西的費盧傑，他擁有3名健康的兄弟姊妹，全家只有他一出生就沒有鼻子，從照片看起來，鼻子的部分空空如也，也看不清楚是否有人中的存在，現在的他只能靠著嘴巴呼吸，來讓自己繼續活下去。

儘管嬰兒被推測罹患全球不到100例的「完全先天性缺鼻畸形」，不過目前還不清楚嬰兒沒有鼻子的真正原因。報導中指出，經過伊拉克戰爭後，當地嬰兒在出生時患有缺陷的機率不斷往上竄升當中。

發布該名嬰兒照片的組織「Fallujah B. Defects」於9年前成立，他們聲稱這是第一次見到沒有鼻子的嬰兒，不過該照片並沒有經過其他機構的證實；根據該組織在推特上的發文，這名無鼻嬰兒的家人拒絕進行氣切，為小孩的氣管插入管子。這家人來自費盧傑外的農村地區，該座城市在2004年時成為美軍和叛亂分子主要戰鬥的場所，嚴重轟炸再加上建築物遭破壞，當地30萬人口被迫流離失所。