「擁抱牽手上床」被抓到！ 5對情侶遭公開處鞭刑　竟只因「未婚」

▲印尼鞭刑。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印尼亞齊省5對情侶先前因為在「未婚狀態」下，進行牽手、擁抱或發生性行為，被認為違反當地的伊斯蘭教法，入獄服刑數月後於21日時，在一處清真寺外分別接受了4下到24下不等的鞭刑。

根據外媒報導， 21日時，5對先前被宗教警察抓到在未婚情況下，進行擁抱、牽手甚至是進行性行為的印尼情侶，在監獄裡服刑數月之後，於一處清真寺前，眾目睽睽之下接受鞭刑。

包括兒童在內，數百名的群眾圍觀在一旁，就只為了爭睹這些違法情侶被鞭打的過程，甚至還有人拿出手機狂拍。宗教官員薩夫李亞迪（Safriadi）表示，希望將來不會再有這樣令人尷尬的案子出現。

位於蘇門答臘島北端的亞齊省是印尼唯一一處，實行伊斯蘭教法的省分，在當地賭博、飲酒、同性戀等行為皆被視為違法，若是被抓到將會被處以鞭刑；2018年12月時，亞齊省有2名男子與未成年女孩發生性關係，每個人被處以鞭刑100下。

報導中指出，儘管人權組織跟印尼總統佐科威（Joko Widodo）呼籲停止進行公開鞭刑，但是該種責罰的方法卻在亞齊省獲得人民的支持。

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