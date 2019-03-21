川普秀「對照圖表」　霸氣宣布：今晚伊斯蘭國就從地表上消失

▲川普展示圖表，充滿自信地預測伊斯蘭國即將從地圖上消失。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

川普20日秀出圖表，顯示伊斯蘭國（Islamic State）在伊拉克與敘利亞的勢力範圍已經縮小到幾乎看不見。川普宣稱，伊斯蘭國再過幾個小時就會被殲滅，「今晚就會從地圖上消失」。

綜合外媒報導，雖然伊斯蘭國在戰場上節節敗退，勢力範圍也不斷被壓縮，但過去一個月都還沒有投降。川普過去已經多次對外聲稱伊斯蘭國即將滅亡。川普20日展開視察行程前，在華府向媒體展示一張伊斯蘭國勢力對比圖，其中紅色區域顯示的是伊斯蘭國控制範圍。

圖表可見，第一張地圖顯示伊斯蘭國2016年的勢力範圍，當時伊拉克和敘利亞還有大片土地遭佔領，但在第二張圖中已經幾乎沒有紅色區塊，只剩下一個小點。川普隨後在俄亥俄州的集會中再度秀出張圖表，強調軍方對抗恐怖組織的成果。

川普說，「當我剛上台時，這根本是一團亂。」川普隨後指著第二張地圖說，「現在已經看不到紅色區塊了，事實上那裡還有一個小紅點，今天晚上就會不復存在。」

法新社報導，美軍支持的敘利亞民主力量（SDF）部隊自2月9日對敘利亞東部最後一個伊斯蘭國控制的巴古茲村莊發動攻擊，但否認已經完全擊潰伊斯蘭國。敘利亞民主力量指揮官發表簡短聲明說，「掃蕩巴古茲營地的任務還在進行中」。敘利亞民主力量說，自今年1月開始，已經有約5000伊斯蘭國聖戰士棄械投降。