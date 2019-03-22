地平論者堅信「南極冰牆」　決定組團衝一波「世界的盡頭」

▲地平論者堅信，南極實際上是環繞世界的冰牆。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

近年來，世界各地越來越多人相信「地球是平的」陰謀論。「地平論」的支持者認為，地球其實是一個以北極為中心的圓盤，而南極實際上則是一堵環繞世界最外圍的冰牆。國外地平論者近日向媒體透露，他們打算組團前往南極尋找「世界的盡頭」，親自證明地球的形狀。

根據《富比士》雜誌報導，著名的地平論者德卡斯比（Jay Decasby）信心滿滿地表示，「假如我們能夠靠近南極海岸，駕船繞行岸邊，我們就能得到南極海岸線距離數據，證明地球絕對是平的，完美駁斥太陽中心論的每一個論點。」

他還強調，「在地圓說的架構中，南極的海岸線絕對不會大於1萬4500英哩，但在地平論中，這數字絕對超過6萬英哩，我們有證據能證明。」

與此同時，「地平國際研討會」（FEIC）創立者戴維森（Robbie Davidson）近日打算將2020年研討會活動辦在遊輪上；雖然戴維森向《每日郵報》強調這只是一般活動，並不打算前往南極，但學者仍嘲笑他們不相信地球是圓的，卻要依賴基於地圓說的現代導航科技在大海上航行。

《衛報》報導，資深遊輪船長凱爾（Henk Keijer）直言，「我在大海上累積航行超過200萬英哩，無論是自己開船或搭別人的船，我還沒遇過哪個船長相信地球是平的。」

「地平國際研討會」是地平論者的其中一個組織，他們拒絕相信地球日心說，堅稱我們居住的地球其實是一個圓盤。他們為了讓地平論更有說服力，也順帶宣揚許多其他陰謀論，包括美國偽造登月，以及NASA故意隱瞞太空與地球關係的真相。