周興哲愛女友自然妝感　送唇膏當禮物

▲周興哲出席COCO放閃俱樂部派對。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

歌手周興哲今晚與哥哥周予天一起出席香奈兒（CHANEL）COCO放閃俱樂部派對，他昨被爆出21歲時被楊祐寧現任女友Melinda迷得團團轉，因此怠忽工作，且不知道女方周旋於兩男之間，他今不提往事，僅透露曾送過女友唇膏，自信表示：「我偏愛裸色（唇膏），我覺得年輕女生很適合活潑、自然的妝感。｣

▲周興哲透露曾買唇膏送女友。（圖／記者季相儒攝，以下同）

他與哥哥周予天的時尚風格大不同，周予天愛買潮流的單品，常有最新、最流行的衣服或鞋子上身，而他則專買3C產品。但他今力挺香奈兒，特別穿上自己買的香奈兒球鞋跑趴，透露近期還迷上香奈兒的護唇膏，他認為：「男生偶爾化妝是正常的。｣

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▲周予天愛買時尚單品，身上常有最流行的行頭。

孟耿如也受邀出席派對，她為穿上今日的香奈兒露肚裝有些緊張，因為她屬於吃完飯會凸肚的身形，全靠規律運動保持身材；她勇於挑戰時尚的性格也反映在彩妝選擇上，對於任何顏色的唇膏都沒禁忌，即使是深黑色唇膏也覺得帥氣，因此口紅收藏就像大部分的女性一樣，「一整櫃都是唇膏｣。

▲孟耿如穿香奈兒露肚裝搶鏡。