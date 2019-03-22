奧客不分國界！　咖啡廳員工組2萬人社團抱怨：開水上要加奶油是怎樣？

▲連鎖店的客製化咖啡造成員工不少困擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

服務業員工每天要面對千百種不同客人，遇到奧客也再所難免，礙於維持公司形象，許多員工只好換種方式發洩。英國連鎖咖啡廳 Costa的員工們就有一個祕密臉書社團，讓大家可以放心在裡面大肆抱怨各種奧客，例如客人要求在白開水上加奶油。

這個私密的臉書社團名字叫做「你知道你正在Costa工作，當...」（you know you work for Costa when...），社團內有超過2萬名成員，包含Costa的前任與現任員工。裡面的抱怨內容千奇百怪，有部分是所有上班族都適用的抱怨，「當你覺得已經上班7小時了，抬頭看時鐘居然只過了13分鐘。」

請繼續往下閱讀...

▲COSTA的抱怨社團人數高達2萬人。（圖／路透）



還有一大部分是在分享店裡客人的奇怪要求，還會比誰的客人更奧客，例如，「剛才我的客人完全超乎標準了，她跟我點了一杯水，然後要我加一坨奶油上去。」、「有次不小心將客人的小杯咖啡做成大杯，我告訴他不會收取額外費用，他居然回我『不，我現在只想要小的，那你送的就另外寄杯吧』。」

另外，客製化的甜度、冰塊、加料可能也都是店員的噩夢，「有個客人點了一大杯脫脂拿鐵，另外再加入香草、肉桂與焦糖漿，記得加熱到50度。」、「我要中杯跟大杯拿鐵，兩杯都幫我加熱到80度，然後不要有奶泡。」、「今夜最新，有客人點了兩杯拿鐵加脫脂椰奶跟2盎司的美式，其中一份要再加2份椰奶。＃殺了我吧（kilmenow）」

網友看完後紛紛表示，「下次亂點的時候多給點小費吧！」、「每次我去Costa也都會看到不少奧客，店員真的很有耐心」、「做服務業時常都能大開眼界」、「只有奧客能超越奧客！」