好糗！韓總統文在寅出訪大馬　問候總理馬哈地竟用印尼語

▲南韓總統文在寅出訪東協三國，行程中卻頻頻出現錯誤 。（圖／路透）



國際中心／綜合外電報導

南韓總統文在寅10日起展開東協三國出訪行程，沒想到卻頻頻出包，不但在青瓦台臉書介紹柬埔寨時誤植台灣國家兩廳院照片，更在與馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）會面時，誤以「印尼語」打招呼，消息傳出後，也讓外界痛批，青瓦台的外交團隊失職，竟在重要場合丟了國家的臉面。

綜合韓媒報導，文在寅抵達馬來西亞後，與馬哈迪舉行聯合記者會時，卻當眾將馬來語的午安說成印尼語的午安，場面超尷尬。時隔一週，青瓦台才在20日就「說錯話」一事道歉，表示在替總統撰寫講稿時「寫錯了」，未來決不會再犯下相同錯誤。

事實上，馬來語的午安為「Selamat petang」，但文在寅13日卻在記者會上說成「Selamat sore」，引發輿論撻伐。南韓在野黨相關人士更認為，青瓦台應該要有人為此負起責任。

另一方面，青瓦台為了向民眾介紹文在寅此次出訪地之一的柬埔寨，15日特地在臉書粉專上介紹該國國旗、人口現況以及著名景觀等，沒想到配圖卻是配上台灣兩廳院的照片，引發輿論批評。