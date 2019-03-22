失去真愛會改變個性！女生會更挑剔、男生變得隨便

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感情路上的坎坷或許多數人都經歷過，但這其中的種種原因，各位是否都能理解，就見仁見智了，許多男生失去了最純的初戀或是真愛過後，往往都會變得隨便，而女生失去了真愛以後，反而變得越來越挑剔，是什麼原因造成這些情況的發生，下面帶各位解答。

▲感情的挫折多數人都遇過。（圖／翻攝自Unsplash）

男生失去以後，會看清一些事情，像是「無條件答應女生任何要求」、「不能放棄自己的尊嚴」、「不能為女生付出過多」等等，因為上一段感情投入太深，最後卻得不到自己想要的結果，進而認知到不能這樣做，不過，當遇到下一段感情時，因為有陰影存在，所以不會全心全意投入在對方上，會給對方沒有要認真交往的感覺，才會有男生失去以後，都會變得隨便的情況發生。

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▲男生會對下一段感情更加保守。（圖／翻攝自Unsplash）

而女生失去以後呢？畢竟，面對的是一生的真愛，女生難以放下心中的大石頭，往往身邊的朋友，想要介紹新的對象給自己認識，但開出來的條件，卻是跟前男友一模一樣，這是因為女生心裡還有一個放不下的人，然而這個世界上沒有一模一樣的人，這也怪不得會變得越來越挑剔。

▲女生變得挑剔，而且內心還有放不下的人。（圖／翻攝自Unsplash）

男女雙方，會有這樣的反應，都是出自於上一段的感情的陰影，至於何時才能走出來或是由誰來打開通往內心的大門，也許只有雙方自己能知道了。

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