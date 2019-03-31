歐陽娜娜為搶「小飛象包」甘願變瘋婆　一頭亂髮粉絲仍讚「小仙女」

▲歐陽娜娜新入荷的小飛象手拿包，數量全球稀有，她搶下一只。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）



記者張妤瑄／台北報導

18歲的歐陽娜娜靠清新甜美的形象吸引大票粉絲，從小就走跳時尚圈造就她的高品味，最近精品LOEWE推出小飛象限量特別系列，自然也吸引這位超懂時尚的美少女，可愛風加時尚感的小飛象手拿包，直接讓她撩落去。

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▲歐陽娜娜曬出的新包，售價NT$41,000元。（圖／翻攝歐陽娜娜IG、品牌提供）



更令人想不到的是，歐陽娜娜為了曬新入荷手拿包，也顧不得自己的形象，一頭亂髮也沒差，瀏海沒整理遮住美臉，雖然有難得一見的「肖婆Style」，不過如此自然、如此不顧形象的娜娜，在粉絲們心中還是仙氣十足，有人喊她「女神」，也有人叫她「漂亮的仙女」。

▲歐陽娜娜難得不顧形象，頭髮亂糟糟曬包，粉絲仍拍手讚有仙氣。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）



總之，在粉絲們的心中，歐陽娜娜的地位無法撼動，不管如何，都是漂亮的小姐姐！

LOEWE小飛象限量特別系列，以「石藍色」、「Dumbo灰色」為主色調，用拼皮與燙印技術，將小飛象注入Goya後背包與T Pouch手拿包上；此外，也用刺繡的方式，讓男女裝有更可愛的風格。

▲LOEWE小飛象限量特別系列超可愛，顏值誘人。（圖／品牌提供）



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且全球僅10家店販售此限量系列，台灣僅微風南山專賣店有賣，想搶到娜娜款，雖然要花新台幣4萬1,000元，但至少身在台灣，排個隊就能買，雖有點難但倒也不是太大挑戰。

▲該系列全球僅有10間專賣店販售，台北微風南山專賣店是其中之一。（圖／品牌提供）