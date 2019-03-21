遲到超棒！哈佛研究曝「2大好處」：他們活得更久、更樂觀

▲喜歡遲到的人其實更長壽！（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合外電報導

如果你是個喜歡遲到的人，那你肯定會喜歡這項研究。根據哈佛醫學院專家指出，這類的人通常​​擁有樂觀、對壓力較無感的特質，因為如此，他們的身心也較為健康，罹患心臟疾病或是中風的風險比較低，間接延長壽命。

專家分析，總是遲到的那些人通常給自己的壓力比較小，因為他們不喜歡被截止日期或時間追著跑，因此身心較為健康；另外，他們也具備樂觀的個性，認為剩下的時間「還很多」，因此安排更多的事項。研究也指出，如果在生命前期擁有樂觀態度，接下來15至40年便可得到更好的健康狀況，也能降低死亡率。

▼愛遲到的人也相對樂觀。（圖／Pexels提供）

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另一份針對銷售員進行的研究則顯示，樂觀主義的人比悲觀主義者多出88%的銷售額，因為他們無壓力且樂觀的態度，讓表現更加優秀。「他們不會一直執著在遲到等負面因素，而是想著如何過上更好的生活。」因此，下次當你確定會遲到5到10分鐘時，請先深呼吸並且專注在當下的事情，因為從長遠來看，遲到可能對你有所幫助。

《國際臨床與健康心理學期刊》的研究報告曾指出，長期處於高壓狀態下的人，被認為日後出現冠狀動脈疾病的風險較高，這也意味著對時間觀念較差的人（愛遲到者）能避免與壓力有關的疾病，罹患憂鬱症的機率也較低。