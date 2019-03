偏袒老東家波音、噴對手「他X的」！　美代理國防部長遭調查

▲美國去年年底剛上任的國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)。(圖/路透)

美國航空大廠波音5個月內兩起重大失事,遭美國聯邦調查局與司法單位調查,美國國防部總督察長表示,有關代理國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)是否在任內頻頻推銷、偏袒其前東家波音公司產品,且刻意打壓競爭對手,已展開違反道德規範調查,夏納翰與波音之間的關係將被進一步審查。

據BBC報導,據位於華盛頓的「華府公民道德責任組織」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW)向美國國防部總督察長提出道德訴訟,稱夏納翰在擔任代理國防部長時,過度宣揚波音和貶低對手的言論,疑似濫用公職「講話大聲」。國防部督察長辦公室發言人艾倫則(Dwrena Allen)表示,「已通知他我們已展開調查」。

CREW說,為波音效力30年的夏納翰大力促銷前東家產品,然後時不時就砲轟敵家洛克希德馬丁的F-35戰機,「根本不懂如何執行計畫」、「若給波音來做,會做得更好」,對於洛克馬丁的F-35聯合攻擊戰鬥機計畫更是用「他X的」等字眼怒噴,讓他們質疑夏納翰違反旋轉門道德規範,並表示「代理國防部長夏納翰的行為和言語,可能違反了(國防部)操守規定。」

對於外界砲火隆隆,夏納翰的態度相當坦蕩,認為自己並沒有做錯事,面臨內部檢查也表示歡迎。不過報導稱,夏納翰原先有望從代理防長升為正職,如今遭內部調查,恐怕會替他升官之路蓋上一層灰。

事實上,5個月內發生兩起重大失事的波音也正面臨一連串調查,美國聯邦調查局20日加入調查737 MAX客機的認證問題,而CNN引述可靠人士說法,指出美國司法部刑事檢察官目前正在調查負責監督波音的聯邦航空總署,檢方也向波音發出數張傳票,努力找出737 MAX機型如何通過認證並銷售的更多資訊。