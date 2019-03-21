日官員酒醉怒吼「討厭韓國人」　大鬧韓機場打人遭上銬逮捕

國際中心／綜合外電報導

日本厚生勞動省薪金課長武田康祐傳出，日前在休假時前往南韓，沒想到在所有行程結束準備搭機返日時，卻大鬧金浦機場，不但涉嫌對地勤人員施暴，更失控大喊「I hate korean.（我討厭韓國人）」，最後遭到航警帶走。厚生勞動省20日出面證實傳聞並向社會大眾道歉。

根據《共同社》與《韓聯社》報導，現年47歲的武田康祐16日至19日前往南韓旅遊，但在搭上回國班機前，因滿身酒氣被大韓航空工作人員要求暫時不要登機，先在登機口前等待，沒想到他卻突然失控，毆打大韓航空職員。此外，據了解，日本公務員如果要前往國外旅行必須先提出申請，但是武田此次赴韓並未提出申請。

武田康祐大鬧金浦機場後，馬上被接獲通報的航警逮捕，警方等到武田酒醒後，才能進行筆錄，最後在19日晚間7時30分將其釋放。日本厚生勞動省20日表示，目前仍在確認詳細情況，但對於旗下職員在國外引發糾紛一事深感抱歉，日方也在21日派人前往南韓，而被釋放的武田目前已經回到日本。

武田獲釋後19日馬上卻在臉書上寫道，「我莫名其妙就被南韓警方拘留了，還被打到受傷。不但銬上手銬還被5個人架走，（南韓）真是奇怪的國家。」