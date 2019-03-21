她被逼和狗人獸交　南韓前法務部次長性醜聞全被鄭俊英事件掩蓋

▲ 金學義在朴槿惠掌權時曾擔任法務部次長。（圖／翻攝自namu wiki）

國際中心／綜合報導

南韓近來接連爆出歌手勝利仲介性買賣、鄭俊英偷拍等大規模不法行為，總統文在寅因此震怒，18日下令警方徹查張紫妍及Burning Sun事件，但他提及的前法務部次長金學義（김학의）性暴力案卻在一系列演藝圈性醜聞報導中被掩蓋，急需受到社會大眾關注。

現年62歲的金學義在前總統朴槿惠政府時期，於2013年3月15日上任法務部次長，隨後被爆性侵，21日便辭職下台，任期僅短短一周。案發當時，金學義在江原道原州市的別墅，於房地產開發商尹重千的賄賂之下接受性招待。而尹重千不但強迫受害女子接受金學義的性暴力，還在過程中錄影。

事件曝光後，受害者依違反性暴力犯罪特例法及犯下暴力行為等罪嫌，向現年57歲的尹重千提告；同時控告金學義違反性暴力犯罪特例法，沒想到檢方卻以「金尹2人皆否認性招待及偷拍，且影片中的女性身分難以辨認」為由，判定2人無嫌疑，不予起訴。

事發約1年後，受害女子在2014年7月出面，再度提出告訴。她向檢方指出，「尹重千逼我喝下摻了藥的酒後，金學義就站在我背後猥褻我，尹重千還把過程錄下來。隔天，尹重千在房間和游泳池性侵我。當我試圖反抗，他便喊道，『妳知道昨天在妳背後的人是誰嗎？妳這婊子，他可是法律界人士，是很可怕的人喔。聽清楚我說的話，我叫妳走妳就走，叫妳來妳就跟狗一樣給我過來，懂了嗎？』一邊用拳頭揍我的臉，還威脅我不准說出去，否則就要讓我沒臉在世界上活下去，甚至強迫我和他養在別墅的狗人獸交。」

女子這番證詞2014年透過媒體《時事IN》首度曝光，部分則是2018年MBC電視台節目《PD手冊》在「別墅性招待影片事件」篇中披露的訴狀內容。然而，檢方經過第二輪搜查後仍表示，難以確認影片中的人就是提告的女子，再度宣告金尹2人無嫌疑。

時隔6年，大檢察廳真相調查團近來重新針對此案展開調查，但苦於沒有強制搜查權，金學義又遲遲未回應檢方傳喚，因此申請將原先只到本月月底的調查期限延後至5月底，今（21）日第五度傳喚尹重千到案說明。