霧霾越嚴重「五花肉銷量越高」　南韓人狂吃：油脂清喉嚨　

▲ 南韓人愛五花肉成痴。（資料照片／記者黃士原攝）

國際中心／綜合報導

南韓近來空氣汙染問題嚴重，繼《減少及管控可吸入顆粒物排放相關特別法》2月中正式上路，總統文在寅3月初提議與中國大陸攜手治霾，前聯合國秘書長潘基文21日更呼籲政界團結對抗空汙，民間卻吹起一股「吃豬肉抗霾害」的風氣。

《路透社》20日報導，每逢霾害嚴重的日子，南韓豬肉銷量就會上升。受到傳統觀念影響，人們普遍認為，豬肉的油脂有助於清潔喉嚨裡的灰塵。就讀國中的韓東才（Han Dong-jae，音譯）就表示，在霧霾肆虐的時候吃油膩膩的五花肉是他母親教會他的。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 南韓霧霾嚴重，寵物也需戴口罩。（圖／路透社）

現年15歲的韓東才放學後和母親在一家燒烤店裡，坐在豬肉滋滋作響的烤肉架前說道，「像今天這樣塵土飛揚的日子，我吃得更多。我覺得這會有點幫助，因為豬肉裡有油，能夠讓我的喉嚨舒服一點。」

儘管科學家指出，油脂能夠清潔喉嚨的說法並無任何科學根據，大型零售賣場易買得（E-Mart）和樂天超市（Lotte Mart）的統計數據仍顯示，2月28日至3月5日間，豬肉銷量較2018年同期躍升約20%，令《路透社》記者也感到相當驚奇。