妳想哪款求婚鑽戒？　GRAFF婚戒展讓你仔細瞧

▲GRAFF的新娘珠寶與求婚鑽戒都吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

人生最重要的單鑽訂婚戒指，在妳心中是什麼模樣？英國珠寶商GRAFF今起至4月3日，於BELLAVITA寶麗廣塲東側中庭舉行#FallInLovewithGRAFF展覽，呈現品牌8款鑽石鑲嵌設計，拉近與消費者的距離。GRAFF不同切割鑽石搭配不同的鑲台，展現截然不同的韻味，滿足古典優雅、甜美浪漫或個性派的準新娘。

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▲GRAFF於BELLAVITA寶麗廣塲東側中庭舉行#FallInLovewithGRAFF展覽。

古典優雅

簡單的四爪鑲嵌主鑽、戒環密鑲鑽石的Flame戒，是永不退流行的經典設計；Paragon鑽戒更是極簡代表，僅以簡單戒環鑲嵌各式車工鑽石，適合風格簡約的準新娘。

▲Paragon鑽戒（上）是極簡代表，Flame戒是永不退流行的經典設計。

甜美浪漫

Legacy鑽戒的戒環藏巧思，密鑲美鑽的分岔環圈以4爪拱著主鑽，設計感取勝；若想讓主鑽在視覺上有放大效果，主石圍繞一圈鑽的Costellation鑽戒是首選，還想更耀眼？還有繞雙圈美鑽的Twin Costellation供選擇；Icon鑽戒亦是相同設計概念，閃還要更閃！

▲Legacy密鑲鑽的分岔環圈拱著主鑽（上），Costellation戒主鑽旁圍一圈美鑽。

個性設計

Promise訂婚戒主石兩旁都鑲嵌鑽石，特別是祖母綠型切割主鑽，同時搭配兩顆T鑽，俐落風格吸引個性派的準新娘；而靈感源自明亮式切割鑽石切割面的Signature戒指，更在戒環上呈現如切割面般的線條，獻給勇於挑戰、追求與眾不同的女性。

▲Promise訂婚戒主石兩旁都鑲嵌鑽石（上），Signature戒指在戒環上呈現如鑽石切割面般的線條。