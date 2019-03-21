放涼再喝！研究：喝60度c以上熱茶…罹患食道癌機率增90%

▲常喝熱飲恐造成罹患食道癌風險。（示意圖／CFP）



國際中心／綜合報導

許多人習慣每天來杯熱茶，尤其在亞洲地區，用滾燙的熱水才能泡的出好茶，不過可得小心，千萬別在茶還「燒燙燙」時，試圖將茶喝下肚，因為最新研究指出，這個舉動可能會讓你罹患食道癌的風險增加一倍。

《國際癌症期刊》（International Journal of Cancer）刊登的一項研究指出，若每天喝700cc溫度高於60度的茶，那麼罹患食道癌的風險會比一般人高出90%。美國癌症協會的伊斯拉米（Farhad Islami）博士指出，食道癌是世界上第八大常見癌症，每年造成約40萬人死亡。英國流行病學教授伊凡斯（Stephen Evans）則指出，「重點並不在於飲用的種類，而是溫度，例如用微波爐加熱後的果醬，也有致癌的危險。」

根據世界衛生組織表示，咖啡、茶等「熱飲」早被列入致癌名單中，其中特別是溫度超過65度以上的高溫飲料，長期飲用易提高食道癌罹患風險。肝膽胃腸科醫師錢政弘也提醒，國人消化道癌症當中食道癌發生的年紀最早，不要以為這是老年人才得的病！從數據顯示，男性罹患食道癌的年紀不到60歲，隨後才是肝癌、胰臟癌及腸癌，女性則是易發生在64歲。

中國大陸科學家2018年的研究也發現，若有抽煙喝酒習慣，又經常引用攝氏超過65度的熱茶，罹患食道癌的風險會增加2倍到5倍。因為食道癌通常是因為食道反覆損傷所引起，與長年接觸菸、酒和胃食道逆流有關。

