不想出被窩！日本「正能量企鵝」療癒UP　哈密瓜頭套萌翻天

編輯／Ann 圖／翻攝自Twitter@koupenchan_h_s

日本超可愛的正能量企鵝，以「不想出被窩」一曲，唱出大家的心聲，瞬間爆紅。現在正式推出周邊商品，粉絲們終於能將企鵝帶回家了！

企鵝、兔子傻傻分不清楚！第一款小物是為了迎接即將到來的復活節（4月21日），兔子與彩蛋都成為此次商品的主題之一，超級推薦大家購買這款小物呢，看到兔子變裝，手上還抱著彩蛋，簡直療癒到不行。

接下來這款兔子包包超特別，以透明造型容納三隻可愛的小玩偶，正反面有不同的視覺效果。想像把包包帶出門時，也一起攜帶了寶貝企鵝，絕對是吸睛度破表。

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接著北海道札幌門市還推出了哈密瓜版本，只能說限定商品沒有不買的道理。毛絨絨的身體，頭戴俏皮的哈密瓜頭套，呆萌的雙眼和小手，看到就想帶回家呢！

另外實用度滿分的就屬環保袋了，大容量的造型，能夠容納雨傘、水壺、零錢包等小物，當然重點就是中間的企鵝圖案，帆布包的材質搭配粉紅色內裡，絕對是少女心爆表！

想跟企鵝一起賴床，現在也成真了。企鵝抱枕是熱賣商品之一，不僅有圓滾滾的身體，還有舒服好摸的材質，讓你抱著它，不管是上班還是睡覺，都超享受。最後一起來回顧一下，日本冬季洗腦神曲《我不想出被窩》吧！

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