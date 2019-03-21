臀圍101公分！20歲蜂腰正妹爆紅...性感美臀讓千萬粉絲瘋狂

▲ 潔琳有著深邃亮麗的五官與「蜂腰翹臀」，在IG擁有964萬名粉絲 。（圖／翻攝自Instagram／jailyneojeda）

國際中心／綜合報導

西方人普遍喜歡像是金•卡戴珊（Kim Kardashian）這樣有著翹臀的女生，最近墨西哥有位20歲正妹潔琳（Jailyne Ojeda）因此爆紅，因為她不但有著深邃又艷麗的五官及火辣身材，還有著令人羨慕的「蜂腰翹臀」，臀圍甚至比金•卡戴珊還要大，讓網友看了紛紛直呼，「這種臀型真的超性感！」

身為一名模特兒的潔琳，除了會在IG上發布自己的拍攝作品之外，也經常分享自己的生活照。一雙電眼、精緻五官與性感的翹臀，讓她至今已擁有964萬名粉絲追蹤。

請繼續往下閱讀...

▲ 潔琳再忙也會健身，以維持好身材。（圖／翻攝自Instagram／jailyneojeda）

潔琳透露，自己的「蜂腰翹臀」都是辛苦健身後的成果，她從15歲開始健身，持續了5年的時間，讓自己的臀圍來到101公分，比擁有98公分翹臀的金•卡戴珊還要多出3公分。不過她也坦言，自己的家境並不是非常富裕，下面又還有一個妹妹、一個弟弟，每天跑健身房的話，費用並不便宜，為了省錢又保持健康好身材，於是她擅用周遭的物品，自己創造出許多特別的健身方式。

▲ 潔琳將弟弟、妹妹也當成健身器材，用大腿輪流抬起他們。（圖／翻攝自Instagram／jailyneojeda）

在IG上的一段影片中，她甚至將弟弟、妹妹也當作訓練的工具，用大腿將他們舉起來做「腿部鍛練」，「我認為，只要眼睛能看到的東西，都可以成為我的健身器材。」而這樣的好身材，讓她被封為「全球第一的健身女網紅」，廣告邀約更是源源不絕。

除了健身，潔琳也積極幫忙分擔家計，從13歲時開始，她就陸續在許多地方打工兼職，不論是服飾店、壽司店還是生鮮市場全都待過，儘管生活忙碌，她仍相當樂在其中，甚至在高二時期，就已經開始鑽研大學的課程。

▲ 潔琳的臀圍101公分，是她辛苦健身的成果 。（圖／翻攝自Instagram／jailyneojeda）

一路走來，潔琳曾經因為亮麗外表在下班時遭人跟蹤，也曾經被許多網友調侃「臀部翹得噁心又畸形」。不過正面的她認為，「只要我能接受自己，那就足夠了，因為世界那麼大，我當然沒辦法去迎合所有人」

潔琳也鼓勵人們勇敢接納自己的缺陷，擁抱並喜愛那些不完美，「現在的社會幾乎無法容忍有任何的瑕疵，但我希望大家都能接受自己，像我的小腿上也有著因燙傷留下的永久性疤痕，但在拍照時，她從來沒有修圖，也不打算日後去醫美消除，因為我一點都不認為它會對我造成甚麼影響。就算是我身上的缺陷，我也很喜歡。」