盜墓筆記 古埃及雕像鼻子 為何總是破碎的？答案驚人

▲就像一張破碎的臉。你會發現：古埃及雕像的鼻子總是破碎的。(圖／大都會博物館官網)

國際中心／綜合報導

古埃及雕像的樣子， 你多少會從書本或影片中看過一些。但你有沒有發現： 絕大多數雕像的鼻子都是破碎、崩塌的？ 之前大家都以為這是大自然風化的結果、或是在搬遷、運輸途中不小心發生碰撞造成。然而，專家的研究結果卻驚爆：這是人為故意做成的！

外媒報導，美國埃及古物學家布萊柏格(Edward Bleiberg)在接受美國《藝術瘋雜誌》(Artsy Magazine)採訪時說，是埃及的盜墓者在盜墓時，故意打碎雕像的鼻子。因為他們相信這樣做可以保護他們免於遭受死者惡靈魂的報復。

布萊柏格是「布魯克林博物館」(Brooklyn Museum)的館長。該館舉辦過多次展覽，展出多件古埃及的雕像，當中包括許多鼻子破碎的雕像。參觀者經常會問：「雕像的鼻子為什麼總是破碎的 呢？」

很久以來，布萊柏格都認為這跟時間有關。這是很自然的事，因為隨著時間日久，雕像難免會發生一些破損。但是經過對這個問題越來越深入的研究後，他發現連浮雕上英雄們的鼻子也不見了！

如果雕像上的鼻子可能因碰撞破碎而脫落，那麼在淺浮雕上的鼻子，則很明顯然是被人故意破壞的。布萊柏格認為：盜墓者企圖以這種方式保護自己、免受於死者靈魂的報復。

報導指出，古代埃及人認為：雕像是靈魂的載具，損害雕像身體的某部分，會讓它失去該部分的力量。布萊柏格認為，打碎鼻子，會讓靈魂無法呼吸，如此一來，死者的靈魂就再也無法找盜墓者的麻煩。相關報導請看這裡

請繼續往下閱讀...

▲古埃及浮雕像的鼻子，也總是破碎的。(圖／布魯克林博物館官網)