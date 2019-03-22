親人當豬隊友「上傳DNA資料」！他「性侵+爆頭」17歲少女　藏20年被發現

▲DNA示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

1999年7月31日時，17歲的美國少女豪爾雷特（Tracie Hawlett）和貝絲莉（JB Beasley）在參加一場派對後失蹤，屍體隔天在一條公路上的車子裡被發現，兩人頭部雙雙中彈，其中一人還遭到性侵；儘管當時有在現場發現嫌犯的DNA，但卻因為資料庫中沒有合適的配對，20年以來一直無法破案，直到嫌犯的其中一名親屬在找親人的網站上載DNA資料後，意外的成為破案關鍵，也抓到了這名逃亡已久的嫌犯。

綜合外媒報導，美國執法人員在2018年4月時，利用尋找親人網站上的DNA資料，成功破獲了「金洲連環殺人案」，隨後開始嘗試使用這些資料，希望能將一些陳年的未解案件破解。

17歲少女豪爾雷特和貝絲莉在1999年7月時，到阿拉巴馬州的東南部參加一個派對後失蹤，兩人的屍體在一條公路上的車子後車廂被發現，而貝絲莉的遺體更有遭到性侵的痕跡；儘管當時警方有從被害人身上，找到嫌犯的DNA，但是因為資料庫中沒有相符的資料，就這樣讓這起案子懸宕了20年之久。

警方自從有了「金洲連環殺人案」的經驗後，將這起陳年已久的案子翻出，並再度將當時發現的DNA資料，拿去與尋找親人網站中的數據庫進行比對，竟意外的發現，現年45歲兇手麥克倫奈伊（Coley McCraney）的親屬有將DNA資料上傳的紀錄，進而成為破案的關鍵。

麥克倫奈伊原先是一名貨車司機，而他在1999年當時所居住的地方，與案發現場吻合，他於本月17日時被警方拘捕到案並面臨審判。報導中指出，自從2018年5月以來，尋找親人網站上的DNA資料，已經幫助美國執法部門解決了43案件；雖然這樣的成果對調查人員們來說是好事，但民眾卻發現自己的隱私面臨的巨大的問題，其中包括大多數人可能不希望，因為自己的DNA樣本數據而有親人們被逮捕事情發生。