翻臉跟翻書一樣快、天才型怪人　10點解析AB型讓人又愛又恨啊！

▲你身邊有沒有陰晴不定的朋友？AB型人格就是這樣。



編輯／Rose 示意圖／翻攝PAKUTASO

根據資料統計，台灣人的血型以O型為居多，佔比44％，是由O型主導的社會，而AB型則佔比最少僅6％，以全球的總人口數來說，AB型的人也僅5％，是相當稀少的血型。以血型個性分析面來看，AB型的人兼具A型人與B型人的特質，在個性上也更奇妙，常常是「陰晴不定」的類型。

有才華卻陰晴不定，天才型的怪人講的就是AB型，以下10點性格分析，根本就是讓人又愛又怕的類型啊！

【1】情緒起伏很大，陰晴不定、翻臉跟翻書一樣快，有時候會讓身邊的人很害怕。

【2】在外人眼中具備一定的才華，可說是「天才型的怪人」。

【3】防衛心很強。

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▲AB型的人防備心很強，想要走入他的心，要花一點時間。



【4】對喜歡的東西很直接，對討厭的東西抵死不從。

【5】不擅長努力，但一旦認真起來絕不輸給任何人。

【6】因為不知道如何表達自己的情感，所以對周圍人突然的示好、關心的話，有點招架不住。

▲討厭就是討厭，無法忍受。



【7】很有常識。

【8】八面玲瓏，深諳社交。

▲很有常識，跟他聊天會發現懂很多。



【9】能做到對別人的話充耳不聞。

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【10】對一般人不在意的細節，大部份人眼中「奇怪的地方」，特別認真仔細。

▲深諳社交，八面玲瓏，會把事情做到位。