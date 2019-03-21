LEGO「米奇汽船威利號」成真！煙囪會動、米妮彈吉他超萌

編輯／Ann 圖／翻攝自LEGO IDEAS

你一定記得迪士尼Mickey Mouse 米奇吹口哨駕駛汽船的片段，接近百年歷史無疑是動畫經典。現在好消息來了，在一萬名網民投票支持之下正式商品化，成為「LEGO 21317 汽船威利號」，樂高迷快手刀收藏去！

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「LEGO 21317 汽船威利號」起初是 LEGO 玩家 szabomate90 所設計，經過了一萬名網民投票成真，並且官方增加了部件數，從 156 件加到 751 件。所以商品可以說是相當逼真，連汽船的煙囪、水輪都可以自由移動，另外還加入了鸚鵡，改良了船尾的鉤子，達到動畫最大程度的還原。

另外主角米奇米妮登場了，不僅黑白重現動畫，還戴上了可愛的小帽子。米妮手上更拿著吉他以及樂譜，繪製出「S.S. Willie」與「1928」字樣，仿佛能夠現場聽到樂器演奏，真的可愛到不行。

「LEGO 21317 汽船威利號」的售價約台幣2770元，於 4 月 1 日正式上市，感興趣的朋友可以前往官網預訂。最後，一起來重溫，米奇在1928年初次登上汽船威利號（Steamboat Willie）的畫面吧！

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