哈利波特麻瓜粉快來！　妖精掌管「古靈閣巫師銀行」4月6日倫敦開張

▲海格帶哈利波特第一次到古靈閣巫師銀行。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

《哈利波特》系列電影有許多經典場面深植在全球觀眾的心中，這次倫敦華納兄弟哈利波特影城新增加的場景，古靈閣巫師銀行（Gringotts Wizarding Bank），又讓粉絲們有理由體驗1比1的電影場面了！

電影中，妖精掌管的古靈閣巫師銀行，接受巫師和女巫在這裡存進金錢和寶藏；由於金庫有巨龍的堅強守護，外界幾乎不可能潛入銀行竊盜，就連霍格華茲的鑰匙管理員、獵場看守人海閣（Rubeus Hagrid）都說，「古靈閣是除了霍格華茲以外最安全的地方，只有瘋了才會想去搶劫古靈閣。」













根據路透社報導，華納兄弟哈利波特影城打造了1比1古靈閣巫師銀行的經典場景，這次的擴建也是自2012年開業以來最大的一次。「一切都重新活過來了」，出演過《哈利波特》系列電影的演員戴維斯（Warwick Davis）說，「場景恢復的程度已經好到可以直接拍攝了。」

古靈閣巫師銀行將在4月6日正式開放，喜歡哈利波特和好萊塢電影的民眾，有機會可以到倫敦現場參觀金碧輝煌的古靈閣。

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▲古靈閣巫師銀行的外觀是一棟歪曲的白色建築。（圖／翻攝自YouTube）





