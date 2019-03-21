迪士尼激吻後男友離奇消失！　她崩潰po文求鍵盤柯南找真相

▲女子尋男友的貼文意外在網路上爆紅。（圖／翻攝自Facebook）

國際中心／綜合報導

美國波士頓女子布萊克(Brittany Blake)日前和男友圖爾科(Regory Turco)同遊佛州迪士尼樂園，沒想到情侶間的甜蜜出遊最後卻變成離奇尋人事件，她和男友留下激吻合照後，對方後來卻突然失蹤，她著急上網求救，短短2小時內立即吸引上千熱心網友幫忙尋人。

迪士尼臉書社團「Walt Disney World Resort」15日突然出現了一則奇怪的發文，布萊克發表文章表示，當天她和男友一同到迪士尼樂園遊玩，玩到一半男友卻突然「消失」，由於對方電話完全不通，找了好幾個小時還是找不到人，只好在這裡發文求助，「若有人看到他的話，能告訴他我在墨西哥館等他嗎」、「我現在超緊張，因為我很討厭自己一個人，他可能喝酒了。」

布萊克還在po文中分享了2張照片，照片中是她與男友圖爾科的合照，由於對方穿著了一件很顯眼的紅色夏威夷襯衫，立即在臉書上獲得上前網友留言分享，還有人笑稱「這件襯衫這麼有特色，應該很快就會有人發現他了」，結果這則貼文在網路上爆紅，甚至有人為此特別創了#FINDREGORY與 #FINDBRITTANYBF的標籤。

圖爾科的襯衫雖然莫名爆紅，但布萊克還是無法獲得他的消息，直到關館前15分鐘才有網友回應找到人了，最後終於在冰雪奇緣的遊樂設施找到他，她事後向媒體表示，圖爾科沒有具體告訴他這3個小時到底做了什麼，只說他很享受未來世界的遊樂設施，當時對方並不知道自己在網路上爆紅的事，直到隔天上網才發現。對於圖爾科消失的原因，許多網友仍覺得充滿了疑點，但真相到底如何外人也就不得而知了。

▼布萊克因為找不到男友，焦急在臉書社團po文。（圖／翻攝自Facebook）

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