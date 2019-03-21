紐西蘭總理DJ出身！17歲踏政壇發光 史上最年輕女領導人
記者詹雅婷／綜合外電報導
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）是全世界最年輕的女性領導人，在37歲就已出任總理一職。不過，值得一提的是，在她踏上從政這條路之前，她也熱愛音樂，更曾在2014年奧克蘭音樂節擔任DJ，登台演出約45分鐘，並露出她的招牌燦爛笑容。
每日郵報報導，阿爾登對音樂相當熱愛，多年來會在閒暇時間來做DJ，過去曾播放過辣妹合唱團（Spice Girls）、披頭四樂團（The Beatles）的歌曲。
美麗佳人雜誌數位編輯楚門（Isabelle Truman）在2014年認識阿爾登，他提到，「她仍然是我認識的那個真誠、善良、聰明到難以置信的女人，是個可以一邊喝酒、一邊開懷大笑的朋友。只不過碰巧的是，她現在正在治理國家。」
事實上，阿爾登在高中就曾呼籲校方讓女學生穿褲子，17歲的她邊在魚店工作，邊當工黨志工，挨家挨戶敲門發傳單。此外，出生在摩門教家庭的她，因宗教反對同性婚姻的關係，她在20多歲時就毅然決然離開摩門教，她也是第一名參加同志遊行的紐西蘭總理。
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Valentine's Day with this lot at the BGO down at Coyle Park! Andrew (the real life version) is on his way, so come down and say hello!
Jacinda Ardern（@jacindaardern）分享的貼文 於 PST 2016 年 2月 月 13 日 下午 4:00 張貼
2008年，阿爾登成為紐西蘭最年輕的工黨議員，並在2017年8月出任工黨黨魁。在與伴侶蓋福德（Clarke Gayford）相識相愛後，她2018年初宣布懷孕，並於同年6月迎接愛女，在產後6周回到工作崗位。她曾提到，懷孕的消息出乎意料，但也令人感到興奮喜悅，「我不是第一個有孩子的職業婦女，我知道這是特殊情況，但先前已經有很多女性做得很好。」
▲ 阿爾登2018年抱著女兒出席聯合國會議，成為全球關注焦點。（圖／路透）
只不過，面對任內爆發基督城清真寺槍擊喋血案，阿爾登選擇用剛柔並進的方式來面對，不但堅決拒絕提及槍手姓名，同時也選擇戴上穆斯林頭巾，擁抱穆斯林社群，散發團結力量，獲得國內外人士極高讚賞。
「她就像是國家的母親，她的表現幾乎可用完美來形容」，衛報引述安全專家保羅布坎南（Paul Buchanan）的說法指出，阿爾登把安全審查與調查交給值得信賴的資深同事處理，讓她能專注在治癒修復受到如此重創的國家，「包括川普在內的國家領導人，在恐攻後的談話都非常強硬，有時是為了掩飾軟弱，有時是為了復仇…但阿爾登什麼也沒做。」
保羅布坎南提到，紐西蘭確實有黑暗的一面，也有種族歧視問題，「但（阿爾登的作法）是種特別適合紐西蘭的領導風格，給了我們時間來面對這些惡魔與黑暗，進而改變我們。」
▼ 阿爾登擁抱穆斯林社群，獲得全球極高讚賞。（圖／路透）
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