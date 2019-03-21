對未來迷茫、睡眠出現問題　測測妳的情緒壓力指數有多少？

妳最近壓力很大嗎？情緒起伏很大嗎？妳想找出壓力的原因嗎？或是想知道如何面對或舒緩妳的壓力嗎？

請在心中默念一次問題，然後以直覺在下面五張牌中抽一張牌。





選好了嗎？請下拉開解答囉！

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1號 高塔，壓力指數98%。

請繼續往下閱讀...

最近有可能妳的情緒即將爆炸，也很有可能已經爆炸了，但是妳要知道這一陣子的種種壓力，就是為了要讓妳過往累積在體內已久的負面能量釋放出來，但當妳釋放出來之後，要去看看自己一直以來擔憂而不面對的是什麼，這會不斷的造成妳許多的恐懼與不面對，而久久又再來一次。

所以當妳不斷讓自己處於高壓的狀況下，你會容易有睡眠品質和健康的擔憂。

2號 權杖一，壓力指數75%。

目前妳正在經驗某種人生領域新的開始，妳帶著熱情與緊張感在前進著，當然壓力不算小，這樣的壓力其實對妳而言是好的，代表著妳很在意與謹慎。

因此在努力的過程中，妳需要的就是不要迷失自己真正的感覺繼續前進，目前的方向未明朗，但妳的行動將會帶領妳看見目標。

3號 倒吊人，壓力指數60%。

現在妳有種眼不見為淨的想法，原因很有可能來自於妳不太想去碰觸自己內心真正的感受，目前在妳的生活中，或許有種感覺不停的衝出來，但妳不知如何處理，所以又再塞回心裡，說真的這樣有點不健康。

非常建議妳要開始學習表達自己，因為無論如何，妳醒覺的意識更深入了，就算現在很痛苦妳也不會選擇回去過以往的生活，而妳只是還不習慣這樣的自己，請花時間更向內探索。

4號 寶劍侍者，壓力指數40%。

很有可能妳認為的壓力來源，跟口舌之爭有關，如果妳不想要自己是心煩意亂的，那會很建議自己先不要帶著批判的想法去看待某事，當妳願意放下情緒，那壓力也會減少許多。

而妳會發現並不是外在的世界很吵雜，而是妳停不下來的腦子才是最忙碌的。

5號 皇帝，壓力指數85%。

重責大任讓妳非常緊繃，現在很有可能妳把正在進行的事看得非常重要，也因此妳集中火力不斷的努力著，但這樣很有可能會把自己累壞了，千萬記得專注與集中是不同的，專注但放鬆，還有試著放慢自己的性子，是很重要的。

當這樣時妳會知道自己其實本來就有實力，可以把目前的事做的很好的。

駐站師 泰瑞莎

從2005年開始自我探索的旅程，因緣際會接觸了占星與各類的牌卡，開啟圖像與直覺思考。

在這10多年的學習，領悟到人唯一的道路是回到內在的學習，學習愛與慈悲。塔羅不是用來應證宿命論而是管道，指引現在正在所學為何。別依賴它，那塔羅牌就可以適時給予提醒，成為妳的朋友。時時刻刻誠實的面對自己，真正領悟塔羅牌裡要展現的智慧與態度。

文／Harper's BAZAAR 圖／泰瑞莎塔羅

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

【延伸閱讀】

【占卜女王泰瑞莎專欄】動物插畫心理測驗，從挑選的動物看2019的工作運、愛情運！

【COSMO塔羅測驗】妳最近的偏財運如何？