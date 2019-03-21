對深黑美肌上癮！　22歲白妞靠日曬機+打針把自己變成超黑女

▲為了擁有健康的黑美肌，原本是白人的女子竟然把自己曬成了超黑女。（圖／翻攝自Instagram／dirtyyhippie）

國際中心／綜合報導

相較於亞洲人最愛的白皮膚，歐美人更流行追求一身健康的小麥色肌膚，不過英國北愛蘭一名22歲白人女子卻對黑皮膚過度上癮，從3年前開始每周至少做3次日光浴，甚至還注射非法藥劑只為了讓自己成為理想中的超黑美人。

來自貝爾法斯特(Belfast)的22歲女學生漢娜(Hannah Tittensor)原本是一名皮膚白皙的白人，2015年在土耳其度假的時候意外發現古銅色皮膚的美，從此便走上了變黑之路，不但開始超愛曬太陽，每周還至少去曬3次日曬機，每次15分鐘，雖然如此她還是覺得自己的膚色不夠深，最後便在哥哥的建議下，改注射一種名為Melanotan的非法助曬針劑，來幫助自己變得更黑。

漢娜雖然如願變黑，卻也因此在網路上惹來罵名，許多人指責她的外表已經黑到看起來就像是黑人女性一般，甚至還有人認為她是種族歧視者，但她委屈表示，就像很多女孩喜歡美甲或是護髮，她只是單純喜歡自己能擁有會黑到發亮的健康膚色，無法再活在沒有黑美肌的生活裡。